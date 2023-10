Bieg po Nowe Życie - Pomorze na TAK wystartuje 20 października o 15:30 na Starym Mieście w Gdańsku. Uczestnicy wydarzenia przemaszerują trasą od Bramy Zielonej do Bramy Złotej i z powrotem, promując dawstwo i transplantacje narządów. Symboliczny marsz ma pokazać, że osoby po przeszczepieniu cieszą się pełnią życia.

/ Materiały prasowe

Są sprawni, uśmiechnięci, gotowi na wyzwania, dostali drugie życie, które pozwala im spełniać nowe marzenia - mówi o najważniejszych uczestnikach wydarzenia jego dyrektor Arkadiusz Pilarz.

Obok osób po przeszczepieniu w Biegu wezmą udział lekarze transplantolodzy i koordynatorzy transplantacyjni, którzy w Gdańsku spotykają się na XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Swój udział potwierdzili także znani sportowcy związani w Gdańskiem: Dariusz Michalczewski, Artur Siódmiak, Mariusz Wlazły, Adam Korol, Piotr Myszka, Piotr Tarnawski, Radosław Michalski, Aleksandra Kobielak, Przemysław Miarczyński i Adriana Dadci-Smoliniec.

Ruszyć do przodu w Biegu po Nowe Życie to nie tylko wyraz determinacji osób po transplantacji, ale również solidarności i wspólnoty wszystkich zaangażowanych - mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, uczestnik biegu w Warszawie i Gdańsku. - Cieszę się, że tak ważne wydarzenie dla polskiej transplantologii odbędzie się właśnie u nas - mieście równości i solidarności - dodaje Borawski.

Dzięki Biegowi po Nowe Życie my lekarze możemy zobaczyć, jak nasi pacjenci po transplantacji wracają do zdrowia i mogą wystartować w wydarzeniu, które przecież ma, przynajmniej w części sportowy charakter. Te osoby utwierdzają nas w przekonaniu, że to co robimy jest skuteczne, dlatego spotkanie z nimi to dla mnie największa wartość - mówi Maciej Urlik - koordynator programu przeszczepiania płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Startując chciałbym pokazać co może zdziałać transplantacja u osoby chorej, jak można znowu stać się aktywnym - przekonuje Jacek Konat, który żyje z nowym sercem. Dla niego start w Gdańsku będzie ósmym w Biegu po Nowe Życie.

Program "Biegu po Nowe Życie - Pomorze na TAK"

Miejsce wydarzenia - Gdańsk - Długi Targ / ul. Długa - 20.10.2023

15.30 - rozpoczęcie wydarzenia - otwarcie

15.40 - prezentacja uczestników - osób po przeszczepieniu - wejście na scenę

15.45 - START pierwszego uczestnika /kolejne starty co 15 sekund/

18.30 - wręczenie pucharów dla najlepszych