To już oficjalne! Stradomia Wierzchnia w gminie Syców zdobyła prestiżowy tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2026. Kapituła konkursu doceniła nie tylko malownicze położenie, zalew i bliskość natury, ale przede wszystkim niezwykłą energię mieszkańców. Sprawdź, czym ta wyjątkowa miejscowość pokonała konkurencję i które dolnośląskie wsie również znalazły się na podium.

Stradomia Wierzchnia Najpiękniejszą Wsią Dolnośląską 2026. Poznaliśmy laureatów prestiżowego konkursu / foto: Stradomia Wierzchnia / fot. UMWD /

Konkurs Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2026 przyciągnął 23 zgłoszenia, oceniając wioski pod kątem estetyki, infrastruktury i zaangażowania społecznego.

Zwycięzcą została Stradomia Wierzchnia z gminy Syców, wyróżniona za piękno i aktywność mieszkańców tworzących silną wspólnotę.

Na podium znalazły się też Krzydlina Mała, Grudza i Ostroszowice - wszystkie znane z estetyki i działań społecznych.

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Konkurs na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską 2026

Konkurs Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu. Tegoroczna edycja, rozstrzygnięta na kilka tygodni przed oficjalnym finałem, przyciągnęła aż 23 zgłoszenia w trzech głównych kategoriach: Piękna Wieś Dolnośląska, Najlepsze Przedsięwzięcie Infrastrukturalne i Najlepsze Przedsięwzięcie Społeczne. Oceniająca komisja, złożona z przedstawicieli instytucji rolniczych, środowiska akademickiego oraz moderatorów Odnowy Wsi, odwiedziła zgłoszone miejscowości, by na miejscu docenić ich charakter i inicjatywy.

Jak podkreślają organizatorzy, celem konkursu jest nie tylko nagrodzenie najpiękniejszych i najbardziej zadbanych wsi, ale przede wszystkim promocja współpracy, aktywności oraz dbałości o lokalną tożsamość.

To dzięki Państwa aktywności, pomysłowości i trosce o lokalną wspólnotę dolnośląska wieś staje się coraz piękniejszym miejscem do życia - powiedział marszałek Dolnego Śląska, Paweł Gancarz.

Stradomia Wierzchnia Najpiękniejszą Wsią Dolnośląską 2026

Tegorocznym zwycięzcą konkursu na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską została Stradomia Wierzchnia z gminy Syców. Kapituła konkursu doceniła nie tylko wyjątkową estetykę tej miejscowości, ale także ogromne zaangażowanie jej mieszkańców oraz szeroką działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Stradomia Wierzchnia to miejsce wyjątkowe - z jednej strony blisko natury, z drugiej z bardzo dobrym połączeniem z Wrocławiem. Ale największym kapitałem tej miejscowości są ludzie. Mamy aktywnych mieszkańców, organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, straż pożarną i klub sportowy, które wspólnie tworzą codzienne życie naszej miejscowości. Tego nie da się w pełni opowiedzieć - trzeba przyjechać i zobaczyć - mówi sołtys Stradomii Wierzchniej, Marian Lempert.

Sukces Stradomii Wierzchniej to efekt wieloletniej pracy całej wspólnoty. Burmistrz Sycowa, Łukasz Kuźmicz, podkreśla, że wyróżnienie jest dowodem na realną wartość zaangażowania mieszkańców.

Stradomia Wierzchnia to nie tylko piękne tereny - zalew, arboretum i lasy - ale przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy chcą działać i rozwijać swoje miejsce do życia - zaznacza burmistrz.

Wyróżnione miejscowości i projekty - sukces społeczności

Drugie miejsce w konkursie przypadło Krzydlinie Małej z gminy Wołów. Na trzecim miejscu ex aequo uplasowały się Grudza (gmina Mirsk) oraz Ostroszowice (gmina Dzierżoniów). Każda z tych miejscowości wyróżnia się nie tylko estetyką, ale również wyjątkową aktywnością społeczną i inicjatywami na rzecz mieszkańców.

W kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie infrastrukturalne" zwyciężyła budowa nowoczesnej świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych (gmina Czernica). Nowy obiekt stał się sercem lokalnej społeczności, umożliwiając integrację i organizację licznych wydarzeń. Drugą nagrodę przyznano projektowi odbudowy świetlicy w Roztokach (gmina Międzylesie), która po powodzi znów stała się centrum życia społecznego.

Równie duże emocje wzbudziła kategoria "Najlepsze przedsięwzięcie społeczne". Tu pierwsze miejsce zdobyła inicjatywa "Przystanki jak malowane: natura i kultura" w Niedźwiedzicach (gmina Chojnów), która połączyła dbałość o przestrzeń publiczną z promocją lokalnego dziedzictwa. Drugą nagrodę przyznano organizatorom "Pikniku Nocy Świętojańskiej" w Oleśnicy Małej (gmina Oława) - wydarzenia, które stało się okazją do integracji i pielęgnowania tradycji.

Na trzecim miejscu uplasowały się dwa projekty: "Chrząstawski Jarmark Produktu Lokalnego i Rękodzieła" w Chrząstawie Wielkiej (gmina Czernica), promujący lokalnych twórców, oraz warsztaty programowania i stworzenie Piskorzowskiej Gry Terenowej w Piskorzowie (gmina Pieszyce), które udowodniły, że nowoczesne technologie mogą wspierać integrację i edukację.

Wspólnota i zaangażowanie kluczem do sukcesu

Tegoroczna edycja konkursu potwierdza, że o sukcesie dolnośląskich wsi decyduje nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców i współpraca lokalnych organizacji. Dzięki pomysłowości i aktywności społeczności, dolnośląskie wsie stają się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia, pracy i odwiedzania.

Finał tegorocznego konkursu odbędzie się 4 lipca.