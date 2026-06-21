Niemcy wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2:1 w meczu piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Toronto. Odnieśli drugie zwycięstwo i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Dwie bramki dla Niemiec zdobył Deniz Undav, a jedną dla Wybrzeża Kości Słoniowej - Franck Kessie. W innym spotkaniu grupy E Ekwador zmierzył się z Curacao, padł bezbramkowy remis.

Niemiecki napastnik Deniz Undav po zdobyciu drugiego gola w meczu grupy E Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej, Toronto 20 czerwca 2026 / COLE BURSTON/AFP/East News / East News

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MŚ 2026. Niemcy wyszarpali zwycięstwo w 94. minucie spotkania

W swoim drugim meczu na mistrzostwach Niemcy nie urządzili strzeleckiego festiwalu jak w pierwszym swoim występie, w którym rozgromili 7:1 Curacao, ale ponownie wywalczyli trzy punkty. Pokonali 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej, które wcześniej 1:0 zwyciężyło Ekwador. Ten sukces nie przyszedł im jednak łatwo, bo drużyna z Afryki była przeciwnikiem z zupełnie innej półki. Obie bramki dla triumfatorów zdobył rezerwowy Deniz Undav, w tym decydującą w czwartej minucie doliczonego czasu.

Pierwsi przed szansą otworzenia wyniku stanęli w 10. minucie Niemcy. Po centrze Joshuy Kimmicha główkował Kai Havertz, ale dobrą interwencją popisał się Yahia Fofana. Później zza pola karnego próbowali szczęścia Jamal Musiala i Nathaniel Brown, ale to Iworyjczycy, którzy groźnie kontratakowali, wyszli na prowadzenie.

W 30. minucie Yan Diomande "urwał się" na lewej flance Kimmichowi – po jego zagraniu pierwszy strzał Amada Diallo został zablokowany przez Nathaniela Browna, ale dobitka Francka Kessie znalazła drogę do siatki. Do przerwy dwie bramki zdobył Havertz, jednak za względu na faule, nie zostały one uznane.

Z kolei na początku drugiej połowy, po kolejnych szybkich atakach, okazje do podwyższenia wyniku mieli Kessie i Christ Inao Oulai. W tych akcjach wyraźnie było widać, że defensywa Niemców absolutnie nie stanowi monolitu. Z każdą minutą podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna mieli jednak coraz większą przewagę. W 60. minucie blisko 39-letni szkoleniowiec dokonał trzech zmian – na boisku pojawili się m. in. Nadiem Amiri oraz Undav i właśnie po akcji tego duetu Niemcy doprowadzili do remisu.

W 68. minucie - po wrzutce tego pierwszego z prawej strony - uderzeniem z bliska z woleja lewą nogą golkipera rywali pokonał Undav. W końcówce nie brakowało emocji, a dogodnych okazji nie wykorzystali Simon Adingra z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Brown i Amiri.

Ostatecznie trzy punkty zapewnił Niemcom Undav, który otrzymał znakomite prostopadłe podanie od Feliksa Nmechy i popisał się skutecznym strzałem z 12 metrów. To zwycięstwo sprawiło, że Niemcy wyszli z grupy, a ta sztuka nie udała im się w dwóch ostatnich mistrzostwach.