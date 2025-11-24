​W wodzie w kilku dzielnicach Gdyni wykryto bakterie grupy coli. "Kranówka" jest tam przydatna do spożycia po co najmniej dwuminutowym gotowaniu. Nie należy nią również myć owoców i warzyw, myć zębów ani kąpać w niej małych dzieci.

Bakterie grupy coli w kilku dzielnicach Gdyni

Ograniczenia dotyczą mieszkańców dzielnic: Gdynia Cisowa, Gdynia Chylonia, Gdynia Pustki Cisowskie-Demptowo. Mieszka w nich łącznie ok. 40 tys. osób.

W próbkach wody z części Gdyńskiego Systemu Wodociągowego wykryto bakterie grupy coli - poinformował w poniedziałek sanepid. W związku z tym ruszyło chlorowanie części sieci.

Jednocześnie w badaniach nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych, takich jak Escherichia coli czy enterokoki.

Woda w tych dzielnicach nie nadaje się do bezpośredniego spożycia czy przygotowania posiłków. Trzeba ją najpierw przegotować, przez co najmniej 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

"Kranówki" nie można używać także do mycia owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, a także podczas kąpieli noworodków oraz niemowląt.

Nieprzegotowana woda może służyć jedynie do celów sanitarnych, np. spłukania toalety.