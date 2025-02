Ponad 4 promile alkoholu miała w organizmie kobieta, która "opiekowała" się 6-miesięcznym dzieckiem. Policjanci znaleźli ją na ławce na jednym z osiedli w Kościerzynie (woj. pomorskie). Matka może usłyszeć zarzuty narażenia na utratę życia i zdrowia swojego dziecka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę po południu policjanci zostali zaalarmowani, że na ławce na jednym z osiedli w Kościerzynie (woj. pomorskie) leży pijana kobieta.

Na miejsce udał się patrol, który faktycznie zastał tam pijaną 37-latkę, mieszkankę powiatu kościerskiego.

Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Kobieta była w stanie jedynie powiedzieć, że koniecznie chce wrócić do domu. Do jej mieszkania udał się więc policjant wraz z ratownikiem medycznym, podejrzewając, że ktoś mógł zostać w domu.

W mieszkaniu półroczne dziecko

Okazało się, że w mieszkaniu w jednym z pokoi było 6-miesięczne dziecko, któremu na szczęście nic się nie stało.

Dziewczynka została przewieziona na badania lekarskie, a następnie przekazana pod opiekę do pogotowia opiekuńczego.



37-letnia kobieta z powodu silnego upojenia alkoholowego (4 promile) również trafiła do szpitala, gdzie udzielano jej pomocy medycznej.



Matka dziecka za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi jej do 5 lat więzienia.