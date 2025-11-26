15-letni uczeń rozpylił gaz pieprzowy w sali lekcyjnej w szkole w miejscowości Gniew w Pomorskiem - informuje Stanisław Pawłowski, reporter RMF FM. Nikomu nic się nie stało.

Uczeń rozpylił gaz pieprzowy podczas lekcji, zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Więcej informacji lokalnych znajdziesz na stronie RMF24.pl

15-latek rozpylił gaz podczas lekcji.

Dyrekcja zarządziła ewakuację szkoły, w której było 130 uczniów oraz 15 dorosłych. Nikomu nic się nie stało, sale zostały wywietrzone.

Nastolatek tłumaczył, że w trakcie zabawy niechcący odbezpieczył gaz pieprzowy, który przyniósł inny uczeń - przekazała sierż. Aleksandra Smukalska z KPP w Tczewie.

Policja sporządziła notatkę z wnioskiem o ukaranie do sądu rodzinnego.