W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości we wtorek na ulicach Trójmiasta wystąpią tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Inaczej będzie też funkcjonowała komunikacja publiczna. Największych utrudnień muszą spodziewać się mieszkańcy Gdyni.

11 listopada w Trójmieście będą zmiany w organizacji ruchu. Najwięcej utrudnień w Gdyni / Shutterstock

Gdynia: Bieg i Parada Niepodległości

Już od godziny 6 rano zamykane będą kolejne ulice w związku z Gdyńskim Biegiem Niepodległości, który rozpocznie się o 8:00. Wydarzenie obejmuje Bieg 1918, Bieg Główny, Marsz Nordic Walking oraz biegi dzieci i młodzieży.

W godzinach 6-16 wyłączona z ruchu będzie ulica Kazimierza Górskiego, a w kolejnych godzinach zamykane będą m.in. Stryjska, Małokacka, Łużycka, al. Zwycięstwa, Świętojańska, Bulwar Nadmorski, Zawiszy Czarnego i Armii Krajowej.

O 12:00 sprzed urzędu miasta ruszy Gdyńska Parada Niepodległości. Przemarsz ulicą Świętojańską na Skwer Kościuszki spowoduje kolejne zamknięcia, m.in. al. Piłsudskiego i Skweru Kościuszki w godzinach 10-14.

Dodatkowe utrudnienia pojawią się podczas pokazu zabytkowych samochodów na ul. Borchardta (13-14) oraz na wybranych skrzyżowaniach w godzinach popołudniowych.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z wydarzeniami w Gdyni zmienią się trasy i rozkłady jazdy wielu linii autobusowych i trolejbusowych.

Mieszkańcy i turyści przy w planowaniu podróży autobusami lub trolejbusami powinni uwzględnić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym wstrzymania ruchu, objazdy oraz zawieszenia wybranych przystanków.

Zmiany obejmą linie: R, S, Z, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 105, 109, 125, 133, 147, 150, 152, 190, 203, 282. Dodatkowe kursy pojawią się na wybranych liniach, a część tras obsłużą autobusy przegubowe.

Gdańsk: Parada Niepodległości i ograniczenia w ruchu

W Gdańsku Parada Niepodległości ruszy o 10:30 z ulicy Grodzkiej. Trasa prowadzić będzie przez centrum miasta, a poszczególne ulice będą czasowo wyłączane z ruchu.

Autobus linii 100 rozpocznie kursowanie dopiero o 12:38, a pozostałe linie ZTM będą jeździły według świątecznych rozkładów jazdy.





Sopot: Parada zabytkowych samochodów i zamknięcia ulic



W Sopocie o 11:00 wystartuje parada zabytkowych samochodów i aut strażackich, do której dołączą rowerzyści. Trasa przebiegać będzie przez główne ulice miasta aż do molo.

Wieczorem, w godzinach 18:45-19:45, zamknięta będzie ul. Kościuszki na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Chopina.



11 listopada pociągi PKP SKM na trasie Gdańsk Śródmieście-Wejherowo będą kursowały co 20 minut, zgodnie z rozkładem obowiązującym w niedziele i święta.



