Na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na pół roku skazał sąd dwoje pracowników Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków za zaniedbania w opiece nad konikami polskimi z rezerwatu w Świnoujściu. Sąd uznał ich winnych znęcania się nad zwierzętami. Wyrok jest prawomocny.

Koniki polskie, zdj. ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Koniki polskie żyły w Świnoujściu w rezerwacie prowadzonym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. O tym miejscu głośno zrobiło się na początku 2018 roku, gdy okazało się, że zwierzęta zostały pozostawione bez opieki, jedzenia i wody. Stado żyło tak przez dwa miesiące. Z 27 koników jeden padł z wycieńczenia, drugiego trzeba było uśpić.

Sąd w Świnoujściu uznał, że dwoje pracowników OTOP znęcało się nad końmi, poprzez niezaspokajanie ich potrzeb bytowych, pozbawienie pokarmu, wody i opieki kowala. Fundacja tłumaczyła, że zwierzęta zostały bez opieki, bo zabrakło na miejscu pracownika odpowiedzialnego za zajmowanie się końmi.

To jedna z tych spraw, które głęboko poruszyły nas wszystkich, którym leży na sercu dobro zwierząt. Tragiczne wydarzenia, do których doszło, to wynik skandalicznego braku opieki nad konikami, pozostawionymi na zamkniętym terenie bez dostępu do jedzenia i wody - przez miesiące - napisała w oświadczeniu Fundacja Animals Przystań Świnoujście.

Poza wyrokiem skazującym na karę więzienia w zawieszeniu, dwoje pracowników OTOP ma zapłacić nawiązkę na rzecz Fundacji Animals Przystań.