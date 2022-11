List intencyjny dotyczący budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej podpisano na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej celem jest nawiązanie współpracy i podjęcie działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na inauguracji Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Dolina wodorowa w Szczecinie jest już faktem, a podpisane dziś dokumenty pozwolą tylko na jeszcze większy rozwój tego sektora w regionie - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Podkreśliła też, że "zachodniopomorskie to region skazany na sukces w produkcji wodoru".

Jednak powodzenie doliny zależy także od współpracy, a jej powołanie pozwoli na przygotowanie wielu projektów wodorowych. Jak patrzymy na transformację i projekty wodorowe, nie obawiamy się wyzwań technologicznych i finansowych. Tu mówimy często o kadrach, dlatego apelujemy o dobrą współpracę z administracją, uczelniami, branżą naukową czy przemysłem - dodała.

Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej znalazły się m.in. spółki skarbu państwa, wojewoda zachodniopomorski oraz szczecińskie uczelnie. Sygnatariusze zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jaki jest cel tworzenia dolin wodorowych?

Celem tworzenia dolin wodorowych jest integracja sektorów, jest znalezienie partnerów biznesowych, optymalizacja procesów, optymalizacja kosztów, to tworzenia łańcucha wartości, które są związane z gospodarką wodorową, produkcji, transportu, magazynowania i końcowego zastosowania wodoru w różnych sektorach gospodarki naszego kraju - powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Wskazała też, że województwo zachodniopomorskie ma potencjał do realizowania projektów badawczo-rozwojowych, które wpłyną na rozwój regionu.

Zawarte porozumienie zakłada między innymi wsparcie rozwoju źródeł OZE w regionie.

Ten potencjał to, z jednej strony, wytwarzana tu energia ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zaspokoić lokalną konstrukcję w ponad 80 proc. Prawie 20 proc. polskiego OZE jest wytwarzane w województwie zachodniopomorskim. Dysponujemy wysokim potencjałem budowy nowych instalacji, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstaną morskie farmy wiatrowe. Oznacza to, że będziemy dysponować znacznym wolumenem mocy odnawialnych, których nadwyżki będą mogły być magazynowane w postaci wodoru - dodała Golińska.

Zobacz również: W Krakowie otwarto pierwszą stację wodorową Orlenu w Polsce

Nowe doliny wodorowe do 2030 roku

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się do podejmowania działań zmierzających do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także do optymalizacji energetycznej z wykorzystaniem wodoru.

Zadeklarowali również, że będą kontynuować i rozwijać dotychczasową współpracę w zakresie gromadzenia, sprężania, oczyszczania i transportu wodoru, bezpieczeństwa instalacji wodorowych, w tym ich monitorowania oraz ograniczania przenikalności, a także wytwarzania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych.

W naszej strategii wodorowej założyliśmy, że do 2030 roku powstanie co najmniej pięć dolin wodorowych. Łącznie z Zachodniopomorską Dolina Wodorową jest już ich siedem - powiedział pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Zobacz również: Wałbrzych zakupi 20 autobusów wodorowych

Produkcja wodoru w Polsce

Jak przekazano, Polska jest obecnie trzecim w Europie i piątym na świecie producentem wodoru. Największym producentem w kraju jest Grupa Azoty.

Od 2023 roku będziemy mogli mówić o produkcji ponad 120 tysięcy ton wodoru rocznie w przypadku Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Polyolefins. Co istotne, już dziś prognozuje się, że kluczową rolę w transformacji energetycznej odegrają porty, stąd kluczowe znaczenie w tym aspekcie dla naszego regionu może odegrać właśnie Port Morski Police, stając się "zielonym hubem surowcowym", obejmującym zielony wodór i zielony amoniak - przekazał prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Na mocy listu intencyjnego sygnatariusze zadeklarowali m.in. współpracę otoczenia gospodarczego z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach takich jak tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych.