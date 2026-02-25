Drogowcom i strażakom udało się wypompować wodę z drogi S6 w woj. zachodniopomorskim. Od poniedziałku na odcinku między węzłami Karwice a Sławno Zachód stała woda, uniemożliwiając ruch zarówno w stronę Szczecina, jak i Gdańska.

"Wody na zamkniętym odcinku S6 dzięki działaniom Straży Pożarnej nie ma już na samej jezdni. Odpompowywanie jest kontynuowane, aby obniżyć poziom wody w rowach. Przed przywróceniem ruchu musimy jeszcze sprawdzić stan konstrukcji" - poinformował w środę przed południem szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Strażacy pracowali nad przywróceniem przejezdności od wtorku.

W związku z zamknięciem ekspresówki wytyczono objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6.

Roztopy w Polsce

W poniedziałek pogoda w Polsce była tematem narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskich Wód oraz resortu infrastruktury.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański przekazał dziennikarzom, że podtopienia odnotowano w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Zgodnie z prognozami dodatnie temperatury utrzymają się do środy, a ze środy na czwartek będziemy mieli znowu lekkie ochłodzenie, po czym nastąpi ocieplenie - zapowiadał. W piątek temperatura ma sięgać 17 stopni, w sobotę od 12 do 15 stopni, po czym 7-8 marca ma nastąpić ochłodzenie (spodziewane jest nawet minus 12-17 stopni w okolicach Suwałk). Do piątku możemy być spokojni - ocenił Szczepański. 

Z prognoz wynika, że weekendowe ocieplenie spowoduje roztopy m.in. w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim. Według Szczepańskiego nie ma zagrożenia, że rzeki zaczną wylewać. Mogą wystąpić podtopienia, wynikające z rozpuszczającego się śniegu i spływania wody w niższe miejsca.