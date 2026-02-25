Drogowcom i strażakom udało się wypompować wodę z drogi S6 w woj. zachodniopomorskim. Od poniedziałku na odcinku między węzłami Karwice a Sławno Zachód stała woda, uniemożliwiając ruch zarówno w stronę Szczecina, jak i Gdańska.
"Wody na zamkniętym odcinku S6 dzięki działaniom Straży Pożarnej nie ma już na samej jezdni. Odpompowywanie jest kontynuowane, aby obniżyć poziom wody w rowach. Przed przywróceniem ruchu musimy jeszcze sprawdzić stan konstrukcji" - poinformował w środę przed południem szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.