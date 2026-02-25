Strażacy pracowali nad przywróceniem przejezdności od wtorku.

W związku z zamknięciem ekspresówki wytyczono objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6.

Roztopy w Polsce

W poniedziałek pogoda w Polsce była tematem narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskich Wód oraz resortu infrastruktury.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański przekazał dziennikarzom, że podtopienia odnotowano w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.