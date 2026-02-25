​Polska będzie miała swoją wersję reaktora jądrowego BWRX-300. Umowę na jej zaprojektowanie podpisano właśnie w USA. Gdy projekt będzie gotowy, łatwiej i szybciej będzie można budować kolejne takie same reaktory w różnych miejscach, zmieniając tylko to, co trzeba dopasować do okolicy.

Polska robi krok do własnego "małego atomu". Podpisano ważną umowę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wspomnianą umowę podpisały w Waszyngtonie spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i amerykańsko-japońska firma GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH). Obecni przy tym byli wicesekretarz energii USA James Danly, minister energii Miłosz Motyka oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Dokumentacja polskiej wersji reaktora powstanie w ramach tzw. Poland Generic Design Agreement i będzie stanowić wzorzec dla wszystkich planowanych w Polsce małych reaktorów modułowych (SMR).

Projekt uwzględni polskie przepisy oraz specyficzne wymagania krajowe.

Ministerstwo Energii podkreśla, że standaryzacja dokumentacji pozwoli skrócić czas przygotowania inwestycji, ograniczyć ryzyko i obniżyć koszty budowy kolejnych reaktorów. Zmiany w dokumentacji będą dotyczyć jedynie lokalnych uwarunkowań.

James Danly zapewnił, że umowa potwierdza zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Minister Motyka zaznaczył, że Polska może stać się liderem technologii SMR w Europie, a rozwój zarówno dużych, jak i małych reaktorów jądrowych jest kluczowy dla stabilności systemu energetycznego i rozwoju przemysłu.