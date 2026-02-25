14 kwietnia ma zakończyć się naprawa uszkodzonego dwa tygodnie temu kabla energetycznego łączącego Polskę i Szwecję. Jak dowiedział się reporter RMF FM, taką datę usunięcia awarii podmorskiego połączenia SwePol Link podaje teraz operator przesyłowy, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Naprawa miała się zakończyć już kilka dni temu.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Kabel Polska-Szwecja nadal jest nieczynny.

Czy ustalono przyczynę? O tym poniżej.

Dlaczego naprawa trwa tak długo? Czy znana jest przyczyna?

Jak usłyszał reporter RMF FM, jest ona bardzo skomplikowana i wymaga więcej czasu. Na razie trwają przygotowania do przeprowadzenia prac nad naprawą uszkodzonego elementu. Uszkodzenie znajduje się na lądowym odcinku łącza. Jak zapewnia operator, nie natrafiono na żadne ślady, które mogłyby świadczyć o tym, że ktoś przyczynił się do uszkodzenia kabla.

Rozmówcy Krzysztofa Zasady zwracają natomiast uwagę na to, że choć ostatecznie nie są znane jeszcze przyczyny awarii, trzeba wziąć pod uwagę, że SwePol Link, czyli podwodna linia kablowa wysokiego napięcia prądu stałego, działa już od 25 lat. Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują również, że ta awaria nie destabilizuje krajowego systemu energetycznego. Wpływa jedynie na możliwości handlowe wymiany energii między Polską a Szwecją.



SwePol Link. Co to jest?

SwePol Link to podmorska linia energetyczna, która łączy Polskę ze Szwecją, umożliwiając przesył energii elektrycznej pomiędzy tymi dwoma krajami. Kabel ten biegnie po dnie Morza Bałtyckiego, łącząc stację elektroenergetyczną w okolicach Słupska w Polsce ze szwedzką stacją w pobliżu Karlshamn. SwePol Link został uruchomiony w 2000 roku i od tego czasu stanowi jedno z najważniejszych połączeń energetycznych w regionie.

Połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Szwecji. Dzięki niemu możliwy jest import i eksport energii elektrycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami oraz reagowanie na ewentualne niedobory prądu w jednym z krajów. SwePol Link wspiera także integrację rynków energii w Europie, umożliwiając swobodny przepływ energii i przyczyniając się do stabilizacji cen. Właścicielami i operatorami połączenia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz szwedzka spółka Svenska Kraftnät.