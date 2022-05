W poniedziałek rozpocznie się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja, podobnie jak w poprzednich latach, będzie odbywać się droga elektroniczną. W szczecińskich szkołach wolnych jest blisko 5 tys. miejsc.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek 9 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W szczecińskich publicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i szkołach branżowych I stopnia przygotowanych zostało blisko 5 tys. miejsc.

Każdy uczeń może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów.

Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać tę szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w podaniu – poinformował rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie Dariusz Sadowski.

Rekrutacja jest elektroniczna. Kandydaci będą składali wnioski i wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty na indywidualnym koncie w systemie Nabór. Nie trzeba osobiście pojawiać się w szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, szczególne osiągnięcia ucznia, ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – poinformował Sadowski.

Ważne terminy

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich elektronicznie, kandydaci mają czas do 20 czerwca. W przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - do 31 maja.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone 19 lipca. Następnie, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić przyjęcie w wybranych szkołach.

Ostateczne wyniki naboru zaplanowane są 25 lipca.