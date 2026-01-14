Szczecińska policja zatrzymała kobietę, która pobierała świadczenia socjalne na zmarłe dziecko. 32-latka przyznała się do winy i usłyszała zarzut.

Policjant z zatrzymaną kobietą / KMP Szczecin / Policja

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Z ustaleń policji wynika, że kobieta dostawała ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń pieniądze na opiekę nad dzieckiem - m.in. zasiłki i świadczenia socjalne. Robiła to nawet wtedy, gdy dziecko już zmarło. Nie zgłosiła tej instytucji zgonu dziecka.

Policja informuje, że, pobierając nienależne jej już świadczenia, kobieta miała uzyskać ponad 27 tysięcy złotych. Nie ujawniono, ile lat miało jej dziecko i w jakich okolicznościach zmarło.

32-latka przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Usłyszała zarzut oszustwa.