Gazowiec MV Falcon, na którym doszło do eksplozji, płonie u wybrzeży Jemenu, w pobliżu portu Aden. Pożar się rozszerza - poinformowała unijna misja morska Aspides. Statek jest w pełni załadowany LPG.
- Potężna eksplozja na gazowcu MV Falcon - statek płonie u wybrzeży Jemenu, w pobliżu portu Aden.
- MV Falcon był w pełni załadowany gazem LPG.
- Po eksplozji statek dryfuje, a ze względu na ryzyko kolejnych wybuchów załogom innych statków zalecono trzymanie się z dala od MV Falcon.
Reuters skorygował swą wcześniejszą informację dotyczącą ładunku: gazowiec przewozi nie LNG (skroplony gaz ziemny), tylko LPG (skroplony gaz petrochemiczny).
Według misji Aspides, w związku z wybuchem i pożarem dwóch marynarzy zaginęło, pozostałych 24 zabrały inne statki - przekazała misja. W pobliże miejsca zdarzenia wysłano grecką fregatę.