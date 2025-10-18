Po eksplozji MV Falcon wszedł w dryf. Ze względu na ryzyko kolejnych wybuchów misja zaleciła statkom w okolicy zachowanie bezpiecznej odległości od jednostki.

MV Falcon, pod banderą Kamerunu, płynął z portu Suhar w Omanie do Dżibuti z ładunkiem skroplonego gazu - poinformowała wcześniej brytyjska firma Ambrey zajmująca się bezpieczeństwem morskim. Do eksplozji doszło, gdy statek znajdował się o 113 mil morskich na południowy wschód od Adenu. Portal Asharq przypomniał, że tankowiec był wymieniany wśród statków zaangażowanych w irańską flotę cieni.

Źródła związane z bezpieczeństwem morskim poinformowały, że w okolicy nie wykryto żadnych pocisków ani bezzałogowych statków powietrznych. Ambrey stwierdziła też, że gazowiec nie przypomina profilu celów, atakowanych od dwóch lat przez sprzymierzonych z Iranem jemeńskich rebeliantów Huti. Należąca do rebeliantów agencja informacyjna Saba przekazała, że nie mają oni związku z sobotnim incydentem.

Rebelianci ostrzeliwali cywilne jednostki od czasu ataku terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael w październiku 2023 r. twierdząc, że jest to wyraz ich wsparcia dla Palestyńczyków. W rezultacie zakłócony został przepływ towarów przez jedną z najbardziej ruchliwych tras żeglugowych na świecie - Morze Czerwone i Kanał Sueski.