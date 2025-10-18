Miliony Amerykanów na ulicach pod hasłem "No Kings"! Masowe akcje protestu przeciwko polityce administracji prezydenta Donalda Trumpa organizowane są nie tylko w Waszyngtonie, ale w całym kraju.
- Miliony Amerykanów wyszły na ulice w ramach masowych protestów przeciwko polityce administracji prezydenta Donalda Trumpa, organizowanych pod hasłem "No Kings".
- Demonstracje odbywają się nie tylko w Waszyngtonie, ale w całych Stanach Zjednoczonych - organizatorzy zapowiadają ponad 2,5 tysiąca wydarzeń w sobotę.
- Uczestnicy protestów podkreślają, że bronią wolności słowa i sprzeciwiają się autokratycznym tendencjom władzy.
Masowe protesty pod tym hasłem po raz pierwszy odbyły się w połowie czerwca. Według organizatorów w sobotę na ulice amerykańskich miast wyjdą miliony ludzi. Uczestnicy podkreślają, że w ten sposób bronią wolności słowa. Przeciwnicy akcji twierdzą natomiast, że sobotnie demonstracje są "antyamerykańskie". W centrum Waszyngtonu zamknięto ruch samochodowy.
Biały Dom już kilka dni temu otoczono dodatkowym, tymczasowym płotem. Prezydent Donald Trump już w piątek opuścił stolicę i udał się do swojej posiadłości na Florydzie, gdzie nie był od dawna - relacjonuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.