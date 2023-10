​Tylko do dziś mieszkańcy gmin, w których nie ma transportu publicznego mogą zgłaszać chęć dowiezienia ich do lokalu wyborczego. Nie każdy może i chce z tego transportu skorzystać. Darmowy transport przysługuje osobom po 60. roku życia i niepełnosprawnym.

/ Shutterstock

Zapisy o organizowanym przez gminy dowozie mieszkańców do lokali wyborczych pojawiły się w wiosennej nowelizacji kodeksu wyborczego. Co ważne, na darmowy transport mogą liczyć tylko osoby niepełnosprawne i wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat. Wszystko to pod warunkiem, że w gminie nie działa transport publiczny lub najbliższy przystanek jest oddalony jest od lokalu o co najmniej 1,5 kilometra. Dotyczy to zatem małych miast i wsi. Jeszcze tylko dziś można w urzędzie gminy złożyć stosowny wniosek.

Wójt takiej gminy będzie musiał taką osobę zawiadomić, o której godzinie będzie ten transport zapewniony. Można pojechać do komisji, ale także zaznaczyć we wniosku, że chce się też wrócić z komisji do swojego miejsca pobytu. Wszystko po to, aby osoby, które mają problem z poruszaniem się lub mają daleko do komisji wyborczej mogły w wyborach wziąć udział - tłumaczy mi Rafał Miszczuk, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów.

W Szczecinie transportem niepełnosprawnych do lokali wyborczych od lat zajmuje się opieka społeczna, a dla 60-latków specjalnych autobusów nie będzie, bo są autobusy i tramwaje. W niewielkim Złocieńcu komunikacji miejskiej nie ma, ale też nie ma szturmu na urząd.

W tym momencie mamy zgłoszenie jednej osoby, która wyraziła chęć bycia dowiezioną do lokalu wyborczego - mówi burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski. Dla tej jednej mieszkanki burmistrz wezwie taksówkę, specjalnych wyborczych busów uruchamiać nie planuje.

Z naszego doświadczenia wynika, że zazwyczaj jest to sprawa dotycząca rodziny lub sąsiadów, którzy sobie nawzajem pomagają. Nie ma potrzeby organizowania specjalnych transportów i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów - dodaje burmistrz Złocieńca.