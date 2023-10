Dziś upływa termin na zgłaszanie zamiarów głosowania korespondencyjnego i skorzystania z bezpłatnego przejazdu do lokali wyborczych. Mają do tego prawo osoby niepełnosprawne oraz te, które do dnia wyborów ukończą 60 lat. Poniżej przypominamy związane z tym procedury.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przejazd do lokalu wyborczego

O zamiarze skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, do czego uprawnione są osoby niepełnosprawne i 60+ jeszcze dziś trzeba poinformować odpowiedniego dla miejsca głosowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Można to zrobić ustnie, pisemnie albo mailem.

Zgłoszenie poza imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL i ewentualnymi danymi opiekuna niepełnosprawnego powinno zawierać adres, z którego miałby nastąpić przejazd i deklarację, czy wyborca prosi też o transport powrotny. Wniosek powinien również zawierać dane umożliwiające zwrotny kontakt z wyborcą i oznaczenie głosowania, w którym ten chce wziąć udział.

Wyborcy, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, powinni poinformować też o tym. Wyborcy niepełnosprawni powinni także poinformować o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, do których skierowano wniosek, powinien poinformować wyborcę o godzinie transportu do lokalu wyborczego w dniu głosowania najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do 12 października.

Zgłoszenie można wycofać nie później niż następnego dnia, tj. do 13 października.

Głosowanie korespondencyjne

Chęć skorzystania z niego w najbliższych wyborach także trzeba zgłosić najpóźniej dziś; wniosek kieruje się jednak nie do władz lokalnych, ale do właściwego komisarza wyborczego. Można go przekazać ustnie, na piśmie z własnoręcznym podpisem albo elektronicznie, z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym - tutaj podajemy link do odpowiedniego formularza;

Wyborcy niepełnosprawni oraz przebywający w kwarantannie mogą przekazać swoje zgłoszenie telefonicznie.

Poza oczywistymi danymi osobowymi we wniosku należy też podać adres, na który powinien być przesłany przeznaczony dla danego wyborcy pakiet wyborczy. We wniosku także należy oznaczyć, w którym głosowaniu wyborca chce wziąć udział.

Wyborcy niepełnosprawni powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie o niepełnosprawności, mogą też zażądać nakładki do głosowania w alfabecie Braille'a.

Pakiety do głosowania korespondencyjnego powinny dotrzeć do wyborców za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do 9 października.