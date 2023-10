13:17

Robert Biedroń w swoim wystąpieniu wskazywał, że "to kobiety wygrają te wybory". "Tu dzisiaj jest Polska. Tu jest Polska uśmiechnięta, tolerancyjna, otwarta. Tu jest przyszłość Polski" - zastrzegł.



Jak mówił, "kilka kilometrów stąd, na północy Warszawy, na Żoliborzu panuje mrok, który niszczy Polskę, niszczy prawa kobiet, niszczy prawa mniejszości, niszczy polską kulturę, niszczy polski samorząd, dzieli Polaków".



13:14

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, przemawiając do zebranych na marszu, podkreślił, że jest w tym miejscu, bo uważa, że opozycja powinna ze sobą współpracować. "Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja stworzy wspólny rząd" - powiedział, dodając, że stworzy go Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska i Lewica.



"Chcę, żeby PiS przestał skłócać Polaków, bo to, co robią - szukają ciągle wroga, dzisiaj geja, jutro Żyda, pojutrze Niemca, pielęgniarkę, wszystkie zawody. To do niczego Polski nie doprowadzi. Polska musi być jedna, uśmiechnięta, tolerancyjna, wielka bo na to zasługujemy. Zwyciężymy!" - zakończył polityk Lewicy.

13:09

O godz. 13.00 w niedzielę w katowickim "Spodku" rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Bezpieczna Polska". Głos podczas wydarzenia mają zabrać m.in. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Uczestnicy konwencji szczelnie wypełnili halę "Spodka", część znajduje się też przed obiektem. Niektórzy z nich mają ze sobą biało-czerwone flagi. Wśród zebranych na konwencji znajduje się wielu przedstawicieli rządu i najważniejsi politycy PiS.

13:06

13:00

Tuż przed rozpoczęciem konwencji PiS w Katowicach minister Błaszczak powiedział, że "Polska jest bezpieczna, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość". "To nasz rząd, to my odtwarzamy jednostki wojskowe, to my powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. My naprawiamy te wszystkie błędy, które zostały popełnione przez koalicję PO-PSL rządzącą do 2015 r." - powiedział.

12:58

Uczestnicy Marszu Miliona Serc z ronda Romana Dmowskiego przejdą ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II, aż do Ronda "Radosława".

Zamknięte są także okoliczne arterie, np. al. Niepodległości i Chałubińskiego, na odcinku od al. Armii Ludowej do Koszykowej, rejon pl. Konstytucji, Al. Jerozolimskie między ulicą Emilii Plater a Kruczej, a także ulica Świętokrzyska na odcinku od ulicy Emilii Plater do Jasnej.

12:55

"My nie potrzebujemy papierowych serduszek, my mamy serca bijące dla Polski" - powiedziała była premier Beata Szydło przed konwencją PiS.

"Warto 15 października pójść do wyborów, zagłosować na to, co wy wybraliście 8 lat temu i 4 lata temu, czyli lepszą, godną i bezpieczną Polskę i wasze godne życia w takiej Polsce" - powiedziała przed konwencją była premier.