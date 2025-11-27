Trzy osoby zostały ranne w wyniku wykolejenia tramwaju w Szczecinie - relacjonuje Aneta Łuczkowska, dziennikarka RMF FM. Po wypadnięciu z torów tramwaj uderzył w ścianę kamienicy.

Tramwaj w Szczecinie - zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Tramwaj linii 11 wypadł z torów na rogu ulic Dubois i Parkowej w Szczecinie.

Jest tam dość ostry zakręt, a szyny nie są w najlepszym stanie - relacjonuje dziennikarka RMF FM.

Po wypadnięciu z torów tramwaj szorował po nawierzchni ulicy i uderzył w ścianę kamienicy. Uszkodził elewację w bramie do budynku.

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy film z miejsca wypadku:

Tramwaj uderzył w ścianę kamienicy w Szczecinie Gorąca Linia RMF FM

Tramwajem podróżowało siedem osób, trzy z nich trafiły do szpitala.

Na miejscu pracują strażacy, a ulica jest nieprzejezdna.

Przyczyny wykolejenia nie są jeszcze znane.