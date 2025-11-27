Trzy osoby zostały ranne w wyniku wykolejenia tramwaju w Szczecinie - relacjonuje Aneta Łuczkowska, dziennikarka RMF FM. Po wypadnięciu z torów tramwaj uderzył w ścianę kamienicy.
- Więcej informacji lokalnych znajdziesz na stronie RMF24.pl
Tramwaj linii 11 wypadł z torów na rogu ulic Dubois i Parkowej w Szczecinie.
Jest tam dość ostry zakręt, a szyny nie są w najlepszym stanie - relacjonuje dziennikarka RMF FM.
Po wypadnięciu z torów tramwaj szorował po nawierzchni ulicy i uderzył w ścianę kamienicy. Uszkodził elewację w bramie do budynku.
Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy film z miejsca wypadku:
Tramwajem podróżowało siedem osób, trzy z nich trafiły do szpitala.
Na miejscu pracują strażacy, a ulica jest nieprzejezdna.
Przyczyny wykolejenia nie są jeszcze znane.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.