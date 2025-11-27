Na Podkarpaciu potwierdzono sześć przypadków odry - poinformował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Zachorowania dotyczą mieszkańców trzech powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz tarnobrzeskiego.
- Wszyscy zakażeni mieli bezpośredni kontakt z innymi chorymi.
- Odra to wysoce zakaźna choroba przenoszona drogą kropelkową oraz przez kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej. Jak można się przed nią chronić? Przeczytasz w tym artykule.
Sześć przypadków odry wykryto na Podkarpaciu. Jak przekazał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zakażeni to mieszkańcy trzech powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz tarnobrzeskiego.
Wszystkie osoby, u których wykryto zakażenie, miały bezpośredni kontakt z innymi chorymi. Sanepid objął pacjentów nadzorem epidemiologicznym i prowadzi dochodzenie, by powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się choroby.
Odra to wysoce zakaźna choroba wirusowa, której jedynym źródłem zakażenia jest człowiek. Wirus przenosi się głównie drogą kropelkową oraz przez kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej. Okres wylęgania wynosi zwykle od 10 do 12 dni.
Początkowe objawy przypominają silne przeziębienie lub grypę - pojawia się wysoka gorączka, kaszel i katar. Następnie występuje charakterystyczna wysypka, zaczerwienienie oczu oraz światłowstręt.
Służby sanitarne przypominają, że najskuteczniejszą ochroną przed odrą jest szczepienie. Dwie dawki szczepionki MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) zapewniają ochronę aż 95 procentom zaszczepionych dzieci. W Polsce szczepienie to jest obowiązkowe i bezpłatne - pierwszą dawkę podaje się między 13. a 14. miesiącem życia, drugą w 6. roku życia. Pełną odporność mają osoby, które przeszły odrę lub przyjęły obie dawki szczepionki.
Dorośli, którzy nie mają pewności, czy byli szczepieni lub chorowali na odrę, a mieli kontakt z osobą zakażoną, powinni zgłosić się na szczepienie - można je wykonać w dowolnym momencie.