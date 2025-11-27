Na Podkarpaciu potwierdzono sześć przypadków odry - poinformował Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Zachorowania dotyczą mieszkańców trzech powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz tarnobrzeskiego.

Wirus przenosi się głównie drogą kropelkową oraz przez kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej / Shutterstock

Sześć przypadków odry potwierdzono na Podkarpaciu - chorzy pochodzą z powiatów rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i tarnobrzeskiego.

Wszyscy zakażeni mieli bezpośredni kontakt z innymi chorymi.

Odra to wysoce zakaźna choroba przenoszona drogą kropelkową oraz przez kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej. Jak można się przed nią chronić? Przeczytasz w tym artykule.

Sześć przypadków odry wykryto na Podkarpaciu. Jak przekazał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zakażeni to mieszkańcy trzech powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz tarnobrzeskiego.

Wszystkie osoby, u których wykryto zakażenie, miały bezpośredni kontakt z innymi chorymi. Sanepid objął pacjentów nadzorem epidemiologicznym i prowadzi dochodzenie, by powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się choroby.

Jak można zarazić się odrą?

Odra to wysoce zakaźna choroba wirusowa, której jedynym źródłem zakażenia jest człowiek. Wirus przenosi się głównie drogą kropelkową oraz przez kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej. Okres wylęgania wynosi zwykle od 10 do 12 dni.

Początkowe objawy przypominają silne przeziębienie lub grypę - pojawia się wysoka gorączka, kaszel i katar. Następnie występuje charakterystyczna wysypka, zaczerwienienie oczu oraz światłowstręt.

Najskuteczniejszą ochroną jest szczepionka

Służby sanitarne przypominają, że najskuteczniejszą ochroną przed odrą jest szczepienie. Dwie dawki szczepionki MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) zapewniają ochronę aż 95 procentom zaszczepionych dzieci. W Polsce szczepienie to jest obowiązkowe i bezpłatne - pierwszą dawkę podaje się między 13. a 14. miesiącem życia, drugą w 6. roku życia. Pełną odporność mają osoby, które przeszły odrę lub przyjęły obie dawki szczepionki.

Dorośli, którzy nie mają pewności, czy byli szczepieni lub chorowali na odrę, a mieli kontakt z osobą zakażoną, powinni zgłosić się na szczepienie - można je wykonać w dowolnym momencie.