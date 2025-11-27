Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na rozmowę polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego. Otrzymał on notę z informacją, że 30 grudnia Rosja zamknie polski konsulat w Irkucku. Ma to być odpowiedź na analogiczną decyzję polskich władz ws. konsulatu w Gdańsku.
- Rosja podjęła decyzję o zamknięciu polskiego konsulatu w Irkucku w odpowiedzi na decyzję Polski o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.
- Polska zdecydowała o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku w związku z aktami dywersji na torach kolejowych. Ich sprawcami byli Ukraińcy współpracujący z rosyjskimi służbami.
- Zamknięcie konsulatu w Irkucku oznacza, że obsługę dyplomatyczną całej Rosji będzie prowadzić polska ambasada w Moskwie.
"27 listopada do MSZ Rosji został wezwany polski ambasador Krzysztof Krajewski, któremu wręczona została nota z powiadomieniem, że w odpowiedzi na działania polskich władz, które od 23 grudnia wycofują zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, strona rosyjska podjęła decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Irkucku" - napisano w komunikacie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.
Decyzja o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku była reakcją na akty dywersji na torach. Jak ustalono, ich wykonawcami byli Ukraińcy, którzy współpracują z rosyjskimi służbami.
Zgodnie z informacjami polskiego MSZ, do północy 23 grudnia rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski.
Zamknięcie polskiego konsulatu w Irkucku oznacza, że cały kraj będzie musiała obsługiwać ambasada w Moskwie. Reporter RMF FM Krzysztof Berenda usłyszał w polskim MSZ, że decyzja Rosjan nie jest zaskoczeniem i nasza dyplomacja jest na to gotowa.
Warto przypomnieć, że wezwany przez rosyjski resort spraw zagranicznych polski ambasador Krzysztof Krajewski został niedawno napadnięty przez putinowskich "aktywistów", gdy wchodził do kościoła w Petersburgu.
Wydarzyło się to, do czego jestem niestety przyzwyczajony, czyli zachowania tzw. "aktywistów", agresywne wobec mnie i moich współpracowników, którzy wykorzystują każdą moją wizytę poza Moskwą do tego, aby zamanifestować antypolskość, antyukraińskość. Tego doświadczyłem w Petersburgu w biały dzień, na głównej ulicy miasta - relacjonował w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą. Nic mi się nie stało, nie stało się moim współpracownikom, profesjonalnie zachowała się ochrona - dodał.
W ocenie Krajewskiego atak był próbą zastraszenia go i zniechęcenia.