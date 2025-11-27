Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na rozmowę polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego. Otrzymał on notę z informacją, że 30 grudnia Rosja zamknie polski konsulat w Irkucku. Ma to być odpowiedź na analogiczną decyzję polskich władz ws. konsulatu w Gdańsku.

Flagi Polski i Rosji (zdj. arch.) / Wojciech Pacewicz / PAP

Rosja podjęła decyzję o zamknięciu polskiego konsulatu w Irkucku w odpowiedzi na decyzję Polski o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.

Polska zdecydowała o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku w związku z aktami dywersji na torach kolejowych. Ich sprawcami byli Ukraińcy współpracujący z rosyjskimi służbami.

Zamknięcie konsulatu w Irkucku oznacza, że obsługę dyplomatyczną całej Rosji będzie prowadzić polska ambasada w Moskwie.

Rosyjski odwet za zamknięcie konsulatu w Gdańsku

"27 listopada do MSZ Rosji został wezwany polski ambasador Krzysztof Krajewski, któremu wręczona została nota z powiadomieniem, że w odpowiedzi na działania polskich władz, które od 23 grudnia wycofują zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, strona rosyjska podjęła decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Irkucku" - napisano w komunikacie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Decyzja o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku była reakcją na akty dywersji na torach. Jak ustalono, ich wykonawcami byli Ukraińcy, którzy współpracują z rosyjskimi służbami.

Zgodnie z informacjami polskiego MSZ, do północy 23 grudnia rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski.

Zamknięcie polskiego konsulatu w Irkucku oznacza, że cały kraj będzie musiała obsługiwać ambasada w Moskwie. Reporter RMF FM Krzysztof Berenda usłyszał w polskim MSZ, że decyzja Rosjan nie jest zaskoczeniem i nasza dyplomacja jest na to gotowa.

Atak na polskiego ambasadora

Warto przypomnieć, że wezwany przez rosyjski resort spraw zagranicznych polski ambasador Krzysztof Krajewski został niedawno napadnięty przez putinowskich "aktywistów", gdy wchodził do kościoła w Petersburgu.

Wydarzyło się to, do czego jestem niestety przyzwyczajony, czyli zachowania tzw. "aktywistów", agresywne wobec mnie i moich współpracowników, którzy wykorzystują każdą moją wizytę poza Moskwą do tego, aby zamanifestować antypolskość, antyukraińskość. Tego doświadczyłem w Petersburgu w biały dzień, na głównej ulicy miasta - relacjonował w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą. Nic mi się nie stało, nie stało się moim współpracownikom, profesjonalnie zachowała się ochrona - dodał.

W ocenie Krajewskiego atak był próbą zastraszenia go i zniechęcenia.