770 km długości - od lat polskie wybrzeże jest jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. Który kurort wybrać? Gdzie są najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem? Poniżej zamieszczamy kilka podpowiedzi.

Plaża w Łebie / Shutterstock

Wakacje nad polskim morzem. Jaką miejscowość wybrać?

Planując wakacje nad Bałtykiem, warto wziąć pod uwagę specyfikę poszczególnych miejscowości. Jeżeli wybieramy się na urlop z dziećmi, dobrze sprawdzić, czy w pobliżu są atrakcje, które można zobaczyć, gdy znuży nas wypoczynek na plaży.

Wiele takich propozycji znajdziemy w Łebie: Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami, Park Dinozaurów, Labirynt Park Łeba, a także m.in. wystawę motyli. Dobrym wyborem będzie także Dziwnów, Dziwnówek i Międzywodzie - te trzy miejscowości łączy czysta, piaszczysta, 18-kilometrowa plaża. Na plaży są dmuchane zabawki do skakania, a w Dziwnowie zjeżdżalnia wodna. Można stamtąd pojechać do Wolińskiego Parku Narodowego, by zaobserwować sarny, dziki, żubry. Atrakcją Dziwnowa jest most zwodzony na rzece Dziwnej.

Sporo atrakcji czeka na nas także na rodziny z dziećmi w Świnoujściu. Przede wszystkim woda jest tam czysta i prawie zawsze ciepła. To wszystko zasługa tamtejszych prądów morskich. Plaża jest bardzo długa i szeroka. W sezonie ustawione są na niej kosze-leżanki. Są też dmuchańce, na których można poskakać.

Jeżeli natomiast cenimy sobie spokój, lubimy długie spacery, to dobrym wyborem będzie m.in. Pustkowo (okolice Pobierowa), Karwia i Sarbinowo (okolice Mielna).

Plaża w Krynicy Morskiej / Shutterstock

Latarnia morska w Krynicy Morskiej / Shutterstock

Planując wakacje nad polskim morzem warto wziąć pod uwagę Krynicę Morską. To jedno z najmniejszych pod względem liczby ludności miast w Polsce. Co roku Krynicę Morską odwiedza kilkanaście tysięcy turystów. Plaża w Krynicy Morskiej jest bardzo szeroka (ma ok. 50 m) i bardzo czysta. Wypoczywający na tamtejszej plażach mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, przebieralni, barów nad wodą. W okolicach Piasków znajduje się natomiast plaża naturystów. Z najwyższej wydmy - Wielbłądziego Garbu (48,5 m n.p.m.) - można podziwiać z jednej strony Bałtyk, z drugiej Zalew Wiślany. Odpocząć można także w Rezerwacie Buków, wśród 150-letnich drzew. W Krynicy Morskiej można także zwiedzać latarnię morską.

Plaża we Władysławowie / Shutterstock

Co roku tłumy turystów przyciąga Władysławowo. Poza plażowaniem warto tam zobaczyć port rybacki z 1938 roku, umocnienia betonowe dla przeciwdziałania sile morskich fal i cumujące latem żaglówki.

Plaża Gdańsk Brzeźno / Shutterstock

Spragnieni plaży i dużego miasta powinni wybrać oczywiście Trójmiasto. W Gdańsku plaże to Brzeźno, Jelitkowo, Stogi, Wrzeszcz i Przymorze. Zachwyca także plaża w Sopocie oraz plaże w Gdyni.

Ranking najpiękniejszych polskich plaż

Plaża w Świnoujściu / Shutterstock

Do jednych z najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem od lat zaliczana jest wspomniana plaża w Świnoujściu. Jest uznawana za jedną z najczystszych. Woda Bałtyku w Świnoujściu ma statystycznie najwyższą temperaturę w kraju. Średnia temperatura wody latem osiąga nawet 25-26 stopni Celsjusza. Dlatego plaża ta nazywana bywa Majorką Północy. Właśnie prądy morskie sprawiają, że planując wypoczynek na plaży w Świnoujściu nie musimy obawiać się sinic - nie pojawiają się tu nigdy. Można tu korzystać między innymi ze zjeżdżalni wodnych, trampolin, dmuchanych konstrukcji dla najmłodszych, wypożyczyć skuter wodny oraz zagrać na przygotowanych boiskach w siatkówkę plażową.

Plaża w Trzęsaczu / Shutterstock

W wielu rankingach za najbardziej romantyczną uznawana jest plaża w Trzęsaczu. Wszystko to przez wysoki klif, który wysokością dorównuje budynkowi pięciokondygnacyjnemu. Plaża jest szeroka, złocisto-bursztynowa, z drobnym piaskiem. Specjalny pomost wybudowano tam w celu ochrony brzegu. Jest także doskonałym punktem spacerowym i widokowym na Bałtyk. W Trzęsaczu warto zobaczyć ruiny XV-wiecznego kościoła. Wybudowano go w odległości 2 km od morza. Morze jednak przez lata zabierało brzeg. W 1901 r. woda podmyła klif i jedna ze ścian kościoła runęła do morza. Później morze pochłonęło kolejne fragmenty kościoła - do ostatniego osunięcia doszło w 1994 roku. Obecnie pozostał już tylko fragment najdalszej, południowej części kościoła. Legenda głosi, że na przykościelnym cmentarzu pochowana jest Zielenica - schwytana niegdyś przez rybaków bogini morza. Zazdrosny ojciec - Bałtyk - nieustannie posyła po jej ciało ogromne fale, które podmywają mury kościoła.

Plaża w Rewalu / Shutterstock

Planując wakacje nad Bałtykiem, warto wziąć też pod uwagę Rewal. Tamtejsza plaża jest szeroka, piaszczysta i przede wszystkim bardzo czysta. W wielu miejscach oparta jest o klif. Kąpielisko obejmuje 300 metrów linii brzegowej. W czasie wakacje są tam zjeżdżalnie, dmuchane konstrukcje i wypożyczalnia skuterów wodnych. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt od 1 czerwca do 30 września. Wyznaczono jednak miejsca, gdzie czworonogi przychodzić mogą ze swoimi właścicielami przez cały rok. Są to zejście nr 19 przy ul. Brzozowej, zejście nr 20 przy ul. Klifowej oraz zejście nr 26 przy ul. Szczecińskiej. Osobom niepełnosprawnym najwygodniej będzie dostać się na plażę zjazdem technicznym, przy przystani rybackiej na ulicy Saperskiej.

Plaża w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

Przepiękna plaża jest także w Międzyzdrojach. Otaczają ją wysokie klify. Plaża ma 6 kilometrów długości, jest szeroka na 30-50 m. Prowadzą na nią różne zejścia przez las i wydmy. Z biegnącego prawie 400 metrów w głąb morza molo rozciąga się wspaniały widok na miasto i Bałtyk. Przy wejściu na molo warto spojrzeć na szafkę meteorologiczną z przełomu XIX i XX wieku. Jej dekoracja ma cechy snycerskie, a na zwieńczeniu, w tympanonach zwróconych w cztery strony świata są obrazki: piejący kogut na wschodzie, pszczoły wokół ula na południu, lecąca sowa na zachodzie i nietoperz na północy.

Plaża w Kołobrzegu / Shutterstock

Plaża w Kołobrzegu / Shutterstock

Wybierając się na wakacje nad Bałtykiem warto też rozważyć wyjazd do Kołobrzegu. Tamtejsza plaża jest szeroka i czysta. W sezonie letnim wydzielone są trzy miejsca do kąpieli. Najpiękniejszy odcinek plaży, z wysokim, szerokim wałem wydmowym, znajduje się na zachód od ujścia Parsęty. Wzdłuż od strony Plaży Centralnej pomiędzy molo a latarnią morską ciągnie się malowniczy Bulwar Jana Szymańskiego. Z kolei na wschód biegnie Promenada Wydmowa - jedna z najpiękniejszych i najdłuższych alei spacerowych nad Bałtykiem. Przepiękne są także plaże w okolicach Kołobrzegu - w Dźwirzynie, Grzybowie, Ustroniu Morskim, Sarbinowie, Chłopach i Mielnie.

Zachwyt wzbudza też plaża w Jarosławcu. Plaża w Jarosławcu jest idealna dla turystów lubiących niezatłoczone miejscach. Jest ogromna - jej powierzchnia ma 5 ha. Jak wynika z relacji świadków, przed wojną szerokość plaży dochodziła do 1 km. Morze jednak w szybkim tempie zagarnęło duże jej połacie i podmyło brzeg. W latach 80. wybudowano ochronną opaskę brzegu klifowego. Ochroniło to brzeg, ale też spowodowało naniesienie na plażę dużych ilości kamieni. W 2009 roku poszerzono plażę - wbito w dno morza szeregi pali drewnianych, a także wygarnięto piach z dna morza i przetransportowano na plażę. Rozprowadzono go na całej powierzchni plaży. Dzięki temu mieszkańcy i turyści zyskali doskonałe miejsce do wypoczynku.

Plaża w Ustce / Tomasz Gzell / PAP

Zachwyca także plaża w Ustce - zarówno miłośników gwaru, jak i szukających wypoczynku w ciszy. Część wschodnia plaży to miejsce pełne lokali gastronomicznych i atrakcji dla dzieci. Przy wschodniej plaży znajduje się też latarnia morska. Zachodnia część jest przeznaczona dla amatorów spokoju i dzikich, wydmowych krajobrazów. To także idealna plaża dla poszukiwaczy bursztynu. Ponoć można tu znaleźć najbardziej dorodne okazy w okolicy. Podziwiać można także latarnię morską z 1871 roku. Latarnicy mawiają, że gdy nie ma turystów, w latarni ktoś szura butami i dzwoni szklankami.'

Plaża w Dębkach / Przemysław Piątkowski / PAP

Plażowiczów zachwycą też Dębki. Tamtejsza plaża jest położona przy nadmorskim lesie, w oddaleniu od zabudowań i z dala od zgiełku. Piasek jest tam niemal biały. Miejscami jest szeroka na ponad 100 metrów i ciągnie się przez kilka kilometrów. Od strony lądu odgradzają ją niewysokie wydmy. W sezonie na plaży można wypożyczyć skutery wodne lub uczyć się windsurfingu. Zachodnia część plaży to miejsce, w którym swój bieg kończy rzeka Piaśnica. To jedna z największych atrakcji plaży. Dębki słyną też z plaży naturystów, zlokalizowanej za Piaśnicą. Ciągnie się przez kilka kilometrów w stronę Białogóry.

Plaża w Sopocie / Shutterstock

Molo w Sopocie / Shutterstock

Szeroka na ponad 100 metrów, długa na ponad 4 kilometry - to plaża w Sopocie. Sąsiaduje ze słynnym "Monciakiem", czyli ul. Bohaterów Monte Cassino. Sopocka plaża jako jedna z niewielu posiada mały basenik ze słodką wodą, w którym mogą pływać najmłodsi. Na całej plaży porozmieszczane są wielkie, dmuchane balony, na których najmłodsi mogą skakać, wielkie dmuchane zamki i wielka zjeżdżalnia.

Półwysep Helski / Shutterstock

Wakacje nad morzem warto spędzić też na Półwyspie Helskim - w Jastarni, Juracie i Chałupach. To nie tylko raj dla plażowiczów, ale także dla amatorów wind- i kitesurfingu. Cały Hel słynie z idealnych warunków do ich uprawiania. Plaże Helu od strony otwartego morza są szerokie, rozległe i ocienione pięknymi, sosnowymi lasami. Plaże na półwyspie są piękne, rozległe, usypane z drobniutkiego, niemal białego piasku.

Słowiński Park Narodowy / Shutterstock

Wspomniana już plaża w Łebie w wielu internetowych rankingach najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem zajmuje miejsca w pierwszej trójce. Ma 6 kilometrów długości i ok. 30 metrów szerokości. Łebska plaża jest malownicza i czysta, a struktura ziarenek piachu może przypominać mąkę. Nieopodal plaży w Łebie znajduje się Słowiński Park Narodowy, którego główną atrakcją jest jedno z największych w Europie skupisk ruchomych wydm. Mierzą nawet 40 m n.p.m. i wędrują z prędkością do 10 m rocznie.

Zalety piaszczystych plaż

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Biały piasek, po którym można chodzić boso - to jedna z największych zalet polskich plaż nad Bałtykiem. Nie trzeba mieć nawet ręcznika, by usiąść lub położyć się na takiej plaży - oczywiście pod warunkiem, że komuś nie przeszkadza, iż później będzie musiał strzepnąć piasek.

Piaszczyste plaże to też raj dla najmłodszych - możliwość kopania dziur, budowania zamków z piasku to idealny sposób na zajęcie uwagi małego plażowicza na wiele godzin.

Nadbałtyckie plaże - doskonałe miejsce do wypoczynku

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Polskie plaże to doskonały pomysł na wakacyjny wypoczynek - i to dla osób w każdym wieku, zarówno podróżujących z dziećmi, z przyjaciółmi lub samotnie. Każdy znajdzie tu dla siebie coś odpowiedniego. Ci, którzy nie wyobrażają sobie wakacji bez tłumów, lokali gastronomicznych i tętniącego życiem kurortu, powinni zdecydować się na wyjazd nad morze do jednego z większych miast. Osoby ceniące spokój i brak ścisku mogą zdecydować się na małą miejscowość.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Plażowanie, zbieranie muszelek, szukanie bursztynów - to coś, co przypadnie do gustu osobom w każdym wieku. Wypoczynek na plaży niekoniecznie oznacza leniuchowanie - można grać w siatkówkę plażową, pływać, uprawiać windsurfing lub kitesurfing.

Miłośnicy przyrody też będą zachwyceni - wschody i zachody słońca nad morzem to widok, który zachwyci każdego.