W szkołach podstawowych w woj. zachodniopomorskim ruszyła profilaktyczna akcja ważenia tornistrów. Inicjatywa ma zwrócić uwagę uczniów i rodziców na problem przeciążonych plecaków, które mogą prowadzić do poważnych wad postawy u dzieci. Mało kto pamięta o wytycznych GIS, które mówią jasno: masa plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Akcja ważenia tornistrów w szkołach

Październik upływa w szkołach podstawowych w woj. zachodniopomorskim pod znakiem profilaktyki. W przynajmniej dwóch szkołach w każdym powiecie ważone są plecaki uczniów klas 4-8. Celem akcji jest nie tylko monitorowanie wagi tornistrów, ale też edukacja rodziców i dzieci w zakresie prawidłowego pakowania szkolnych plecaków.

Zdaniem rzeczniczki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Szczecinie Małgorzaty Kapłan - akcja jest typowo profilaktyczna.

Chodzi też o to, żeby rodzice zwrócili uwagę, co dzieci wkładają do tornistrów. Wiemy, że czasami są to dodatkowe przedmioty, takie jak albumy, pamiętniki, zabawki i one nie powinny znaleźć się w tym plecaku, bo przez nie tornister może być po prostu za ciężki - zwróciła uwagę.

Normy i zalecenia dotyczące masy plecaka

Według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego masa plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka. Oznacza to, że uczeń ważący 30 kg nie powinien nosić plecaka cięższego niż 4,5 kg. Plecak powinien być noszony na obu ramionach, mieć usztywnioną tylną ściankę i szerokie, wyściełane szelki. Najcięższe przedmioty należy pakować jak najbliżej pleców, by równomiernie rozłożyć ciężar.

Zbyt ciężki plecak to nie tylko chwilowy dyskomfort. Może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Skutkiem tego nadmiaru mogą być bóle pleców, przeciążenia mięśni, a nawet wady w postawie ciała, przy czym najbardziej narażone są te dzieci, które nie uprawiają sportów, a ich siła mięśniowa jest mała - zwróciła uwagę Mariola Pytlińska, fizjoterapeutka specjalizująca się w diagnostyce i terapii niemowląt, dzieci oraz młodzieży.

Porady dla rodziców: Jak zadbać o zdrowy kręgosłup ucznia?

Aby wspomóc dziecko w kształtowaniu zdrowych nawyków warto wdrożyć kilka zasad:

Sprawdzaj zawartość plecaka. Wieczorem razem z dzieckiem przejrzyj, czy w plecaku nie ma zbędnych przedmiotów, takich jak zabawki, albumy czy niepotrzebne książki.

Wieczorem razem z dzieckiem przejrzyj, czy w plecaku nie ma zbędnych przedmiotów, takich jak zabawki, albumy czy niepotrzebne książki. Ucz dziecko prawidłowego pakowania. Najcięższe rzeczy układaj jak najbliżej pleców, lżejsze - dalej.

Najcięższe rzeczy układaj jak najbliżej pleców, lżejsze - dalej. Wybieraj odpowiedni plecak. Zwróć uwagę na usztywnione plecy i szerokie szelki.

Zwróć uwagę na usztywnione plecy i szerokie szelki. Dbaj o aktywność fizyczną. Regularny ruch wzmacnia mięśnie i chroni przed wadami postawy.

Regularny ruch wzmacnia mięśnie i chroni przed wadami postawy. Zachęcaj do korzystania z szafek szkolnych. Pozostawianie części książek w szkole znacząco odciąży plecak.

Statystyki i sytuacja w regionie

W ubiegłym roku w ramach podobnej akcji w 48 szkołach oceniono 8368 tornistrów. Okazało się, że 15 proc. uczniów nosiło plecaki przekraczające zalecany limit. Jednak w ocenie rzeczniczki WSSE sytuacja nie jest dramatyczna.

Tornistry nie są tak ciężkie, jak mogłoby się nam wydawać. Szkoły są też zawsze dobrze wyposażone. Na terenach szkół są szafki, w których dzieci mogą zostawić książki, czy też inne przedmioty - zwróciła uwagę Małgorzata Kapłan.