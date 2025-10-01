The Rolling Stones ogłosili premierę nowego albumu na 2026 rok. Ronnie Wood potwierdził, że płyta jest już gotowa, a grupa planuje także koncerty ją promujące. Nagrania odbyły się w Londynie, a część materiału powstała równolegle z poprzednim, nagrodzonym Grammy krążkiem "Hackney Diamonds". To kolejny ważny rozdział w historii zespołu, który nie zwalnia tempa i dalej zaskakuje fanów.

The Rolling Stones/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowy album już za rok

Gitarzysta The Rolling Stones Ronnie Wood przekazał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun", że nowy album zespołu ukaże się w 2026 roku. Płyta jest już gotowa - zadeklarował muzyk. Zapytany o plany koncertowe, 78-letni artysta oznajmił z optymizmem: Tak, mamy nadzieję zagrać kilka koncertów. To może oznaczać kolejną światową trasę koncertową Stonesów.

Prace nad nowym krążkiem rozpoczęły się w kwietniu, o czym informowały już wcześniej brytyjskie media. Sesje nagraniowe odbyły się w renomowanym Metropolis Studios, położonym w londyńskiej dzielnicy Chiswick. Co ciekawe, znaczna część materiału została skomponowana jeszcze podczas pracy nad poprzednim albumem zespołu.

Według producenta Andrew Watta atmosfera towarzysząca nagraniom była wyjątkowo twórcza. To był niezwykle owocny czas dla zespołu. Było bardzo dużo materiału do przejrzenia i wyboru, a potem pojawiły się nowe utwory, bo wszyscy byli w formie i dawali czadu - zdradził w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".

Poprzedni album The Rolling Stones - " Hackney Diamonds " ukazał się w 2023 roku i został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. Płyta zdobyła nawet nagrodę Grammy w kategorii najlepszego albumu rockowego.

Stonesi nie zwalniają tempa

The Rolling Stones od dekad należą do absolutnej czołówki światowego rocka, a ich albumy takie jak "Sticky Fingers" (1971), "Exile on Main St." (1972) czy "Tattoo You" (1981), uznawane są za kamienie milowe w historii muzyki. Każda nowa płyta grupy to wydarzenie, które przyciąga uwagę mediów i słuchaczy na całym świecie.

Mimo upływu lat i imponującego dorobku zespół nie zamierza zwalniać tempa. Zapowiedź nowego albumu oraz koncertów to wyraźny sygnał, że Stonesi wciąż mają wiele do zaoferowania. Fani mogą więc z niecierpliwością czekać na kolejne muzyczne niespodzianki oraz powrót swoich idoli na scenę.