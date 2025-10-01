Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ogłosił czasowe zawieszenie swojej działalności w mieście Gaza z powodu pogarszających się warunków bezpieczeństwa. Organizacja zapewnia jednak, że będzie kontynuować wsparcie dla cywilów z innych lokalizacji w Strefie Gazy. Sytuacja humanitarna na tym obszarze pozostaje dramatyczna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zawieszenie działalności w Gazie

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) poinformował o czasowym wstrzymaniu swojej działalności w mieście Gaza. Decyzja ta została podjęta ze względu na intensyfikację walk oraz trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu humanitarnego. Jak podkreśla organizacja, biura w Dajr al-Balah i Rafah pozostają w pełni operacyjne i będą dalej wspierać cywilów w mieście Gaza, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

MKCK zadeklarował, że nadal będzie dostarczać wsparcie medyczne do funkcjonujących jeszcze placówek medycznych w Gazie. Organizacja podejmuje również działania umożliwiające przemieszczanie się personelu medycznego i ratowników. Szpital polowy Czerwonego Krzyża w Rafah wciąż przyjmuje rannych z Gazy oraz innych części Strefy Gazy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku konfliktu w październiku 2023 roku większość szpitali i klinik w Strefie Gazy została zniszczona lub poważnie uszkodzona, co znacznie utrudnia udzielanie pomocy potrzebującym.

Kryzys narasta. Tysiące ofiar i uchodźców

Według danych ONZ, większość mieszkańców Strefy Gazy została zmuszona do opuszczenia swoich domów i obecnie żyje jako wewnętrzni uchodźcy. Zniszczenia infrastruktury, brak dostępu do wody pitnej, żywności oraz leków doprowadziły do jednego z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych ostatnich lat.

MKCK przypomina, że od dekad jest obecny w Gazie i będzie starał się jak najszybciej wznowić działalność, gdy tylko warunki na to pozwolą. Organizacja apeluje także o umożliwienie bezpiecznego dostępu do potrzebujących oraz ochronę personelu humanitarnego.

Według raportów Human Rights Watch oraz Amnesty International, od początku konfliktu cywile w Strefie Gazy znajdują się w dramatycznej sytuacji, pozbawieni dostępu do podstawowych środków do życia. Międzynarodowe organizacje apelują o natychmiastowe zawieszenie broni i umożliwienie bezpiecznego dostarczania pomocy humanitarne. Jak podkreśla ONZ, obecny kryzys humanitarny jest jednym z największych na świecie, a skala zniszczeń oraz liczba ofiar cywilnych wymagają pilnej interwencji społeczności międzynarodowej.