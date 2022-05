​Ruszył przetarg na wybudowanie nowego odcinka ulicy Szafera. Projekt zakłada, że oprócz części drogowej do ul. Sosabowskiego, wybudowane zostanie również torowisko, które połączy się z istniejącym w ciągu ul. Żołnierskiej. Inwestycja dofinansowana jest z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Trasa projektowanej drogi będzie rozpoczynała się od ronda Romera i zakończy się włączeniem w ul. Sosabowskiego. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ul. Żołnierskiej z ul. Sebastiana Klonowica. Trasa będzie przebiegała nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej

Wybudowana zostanie droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami.

Da nam to ciągłość drogi dwupasowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego i Głębokiego. Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ul. Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego - tłumaczy Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

Rozbiórce ulegnie pętla Krzekowo, a obsługa linii będzie przejęta przez pętlę Szafera. Torowisko zostanie połączone z ul. Żołnierską i tam się zakończy w tym etapie. Wybudowane zostanie blisko 2000 m torów, 3 przystanki autobusowo-tramwajowe, 1 tramwajowy i 2 zatoki autobusowe.

Na oferty urzędnicy czekają do 1 lipca. Potencjalny wykonawca będzie miał 2 lata na zrealizowanie zadania.