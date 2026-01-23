Już w lutym rozpocznie się długo wyczekiwana modernizacja Placu Solidarności w Szczecinie. Miejsce, które od lat stanowi centrum wydarzeń społecznych i historycznych, zostanie wzbogacone o nowe nasadzenia drzew, strefy wypoczynku oraz podziemny zbiornik retencyjny. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Plac Solidarności, będący symbolem oporu wobec władz komunistycznych i miejscem licznych manifestacji, już wkrótce stanie się jeszcze bardziej przyjazny mieszkańcom.

Jak zapowiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, modernizacja obejmie m.in. nasadzenie czternastu nowych robinii białych oraz montaż szesnastu ławek.

To jest miejsce, które stało się pewnego rodzaju miejscem dla tych wszystkich, którzy chcą się spotkać, żeby zamanifestować swoje poglądy, idee. Nieważne, czy jest to Marsz Równości, Marsz Niepodległości, czy Marsz Różowej Wstążki itp. Zawsze tym miejscem centralnym był Plac Solidarności - podkreślił Geblewicz podczas konferencji prasowej.

Plac Solidarności od 2016 roku stanowi jednocześnie dach Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy. W ramach modernizacji pod placem powstanie podziemny zbiornik retencyjny, który ma zwiększyć bezpieczeństwo tej instytucji.

Zastanawialiśmy się, jak nazwać całą tę akcję i stwierdziliśmy, że dobrą nazwą byłaby taka zielona akupunktura tego miejsca, dozielenienie. My zachowaliśmy te wszystkie drzewa, które rosły tam pierwotnie, a teraz dokładamy trochę więcej drzew, więcej cienia, dodajemy zbiornik retencyjny pod ziemią - wyjaśnił architekt inwestycji Robert Konieczny.

Nowoczesne rozwiązania na miarę wyzwań klimatycznych

Podziemny zbiornik retencyjny to odpowiedź na coraz częstsze problemy związane z niedoborem lub nadmiarem wody w miastach.

Teraz coraz częściej będą występowały takie sytuacje, że wody albo będzie brakować, albo będzie jej nadmiar. Te zbiorniki retencyjne są po to, żeby tę wodę przechwytywać w momentach krytycznych, albo magazynować wtedy, kiedy jej nie ma - dodał Konieczny.

Przekazanie placu budowy planowane jest na początek lutego, a zakończenie prac przewidziano jeszcze na ten rok. Mieszkańcy Szczecina już wkrótce będą mogli korzystać z odnowionego, bardziej zielonego i bezpiecznego Placu Solidarności.