Kilkaset metrów kwadratowych jakościowego, a co najważniejsze legalnego graffiti powstanie w najbliższą sobotę w Krakowie. Ponad 50 artystów z całej Polski będzie malowało je na podporach nowych estakad kolejowych pomiędzy ulicami Dietla i Miodową w centrum Krakowa. Akcja zainauguruje miejską inicjatywę KRK Walls.

Akcja malowania legalnego graffiti odbędzie się w sobotę w Krakowie (Zdjęcie ilustracyjne) / Jacek Bednarczyk / PAP

Jak poinformował w poniedziałek krakowski magistrat, w sobotniej akcji wezmą udział artyści street artu m.in. z Krakowa, Katowic, Nowego Sącza, Radomia, Warszawy i Wrocławia. W ciągu jednego dnia wykonają oni przy użyciu farb emulsyjnych i farb w sprayu kilkaset metrów kwadratowych wysokiej jakości graffiti. Mural powstanie na podporach estakad kolejowych pomiędzy ulicami Dietla i Miodową, gdzie od niedawna funkcjonuje nowa miejska przestrzeń - park Kolejowy.

Pomysłodawcą akcji są Miasto Kraków we współpracy z Arturem Wabikiem - artystą, kuratorem, publicystą i współzałożycielem Muzeum Komiksu w Krakowie. W inauguracji przedsięwzięcia weźmie udział prezydent miasta Aleksander Miszalski.

Włodarz stolicy Małopolski podkreślił w poniedziałek, że Kraków wspiera sztukę uliczną. Legalne murale będą wzbogacać przestrzeń i opowiadać historie lokalnych społeczności - zapowiedział Miszalski.

Kraków promuje legalne graffiti

Sobotnia akcja - zapowiedziały władze Krakowa - będzie stanowić inaugurację ogólnomiejskiej inicjatywy KRK Walls polegającej na udostępnianiu ścian do wykonywania legalnego graffiti. W odpowiedzi na głosy środowisk twórczych i zapotrzebowanie społeczne, Urząd Miasta Krakowa stworzył regulamin użytkowania wybranych ścian, który stanowi ramy dla wypowiedzi artystycznych w przestrzeni publicznej.

KRK Walls jest efektem prac Zespołu ds. Murali, powołanego zarządzeniem prezydenta Krakowa w 2022 roku. W ciągu ostatnich trzech lat zespół prowadził konsultacje, typował lokalizacje i analizował stan własności poszczególnych ścian, aby móc włączyć je do systemu. Planowane jest stopniowe włączanie kolejnych lokalizacji.

Oprócz podpór estakady kolejowej pomiędzy ulicami Dietla i Miodową, do systemu KRK Walls zostały włączone: elewacje budynków przy ulicy Zabłocie 9-11 (nieruchomości w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych) oraz elewacje budynku magazynowego w parku przy forcie "Za Rzeką" (operatorem obiektu jest Zarząd Zieleni Miejskiej), oznaczone charakterystycznymi, aluminiowymi tablicami z logo systemu.