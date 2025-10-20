Tragiczny wypadek między Babigoszczą a Przybiernowem w Zachodniopomorskiem. Na starym odcinku drogi S3 ciężarówka zmiażdżyła auto nauki jazdy. Zginęła co najmniej jedna osoba.

Zobacz również:

Na miejscu trwa akcja ratunkowa, są tam dwa dźwigi, które muszą podnieść tira. Inaczej nie ma szans dostać się do zmiażdżonego auta osobowego. Według nieoficjalnych informacji, samochodem nauki jazdy jechały 3 osoby. 

Zginęła co najmniej jedna osoba. 

Aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przekazał, że kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala.

Samochód osobowy najpierw zderzył się z ciężarówką, później dachował, a następnie ponownie najechał na niego tir. 

Wkrótce więcej informacji.

Opracowanie: