Tragiczny wypadek między Babigoszczą a Przybiernowem w Zachodniopomorskiem. Na starym odcinku drogi S3 ciężarówka zmiażdżyła auto nauki jazdy. Zginęła co najmniej jedna osoba.

Zdjęcie ilustracyjne. Ciężarówka zderzyła się z autem nauki jazdy / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Na miejscu trwa akcja ratunkowa, są tam dwa dźwigi, które muszą podnieść tira. Inaczej nie ma szans dostać się do zmiażdżonego auta osobowego. Według nieoficjalnych informacji, samochodem nauki jazdy jechały 3 osoby.

Zginęła co najmniej jedna osoba.

Aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przekazał, że kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala.



Samochód osobowy najpierw zderzył się z ciężarówką, później dachował, a następnie ponownie najechał na niego tir.

Wkrótce więcej informacji.