Proces dotyczący zabójstwa noworodka ze szczególnym okrucieństwem rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Na ławie oskarżonych zasiadły matka i babka dziecka – Małgorzata I. oraz Renata I. Kobietom grozi kara co najmniej 15 lat więzienia.

Szczecin: Ruszył proces matki i babki oskarżonych o zabójstwo noworodka w Rynicy – grozi im nawet dożywocie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Szczecinie rozpoczął się proces matki i babki oskarżonych o zabójstwo noworodka ze szczególnym okrucieństwem w Rynicy.

Według śledczych, kobiety miały zakopać żywego chłopca na terenie posesji.

Matka dziecka przyznała się do winy, a babka nie. Obu grozi co najmniej 15 lat więzienia.

Według ustaleń śledczych, do tragicznych wydarzeń doszło na przełomie 2019 i 2020 roku w miejscowości Rynica w powiecie gryfińskim. 31-letnia obecnie Małgorzata I. miała urodzić syna, a następnie - wspólnie z matką - zakopać żywego chłopca na terenie posesji, na której mieszkały.

Oskarżone przed sądem

Proces ruszył w czwartek. Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, sędzia Michał Tomala, przed sądem składane są wyjaśnienia. Akt oskarżenia przeciwko obu kobietom został skierowany do sądu przez Prokuraturę Rejonową w Gryfinie kilka tygodni temu. Obie kobiety nie były wcześniej karane.

Opinia biegłych psychiatrów

Ocena stanu zdrowia Małgorzaty I. wykazała, że kobieta jest niepełnosprawna umysłowo i w chwili popełnienia czynu miała znacząco ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia swojego działania i pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie uznano, że może brać udział w postępowaniu sądowym oraz odbywać ewentualną karę w warunkach oddziału terapeutycznego.

Przyznanie się i wyjaśnienia

Małgorzata I. nie była wcześniej karana. Przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Jej matka, Renata I., również wcześniej niekarana, nie przyznała się do zabójstwa wnuka.



Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem obu kobietom grozi kara od 15 lat więzienia do dożywocia.