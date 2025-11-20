W Ostródzie (Warmińsko-Mazurskie) trwa walka z nielegalnymi reklamami. Z audytu zleconego przez samorząd wynika, że w mieście znajduje się ponad 2 tysiące reklam, które są zbyt duże, zbyt krzykliwe lub umieszczone w nadmiernej liczbie na jednym obiekcie. Miasto zapowiada egzekwowanie przepisów uchwały krajobrazowej i wzywa właścicieli do usunięcia niezgodnych reklam.
- W Ostródzie jest ponad 2 tysięcy nielegalnych reklam, a właściciele, którzy dostaną wezwanie do ich usunięcia, będą mieli na to 14 dni. Po tym czasie miasto zacznie naliczać wysokie kary finansowe.
- Samorząd wdrożył tzw. szyldownik, określający dopuszczalne formy reklam, by poprawić estetykę miasta i ograniczyć "reklamozę", co ma przynieść korzyści turystyczne.
- Uchwały krajobrazowe obowiązują w 79 polskich samorządach, w tym pięciu w regionie warmińsko-mazurskim.
Ostróda jest jednym z pięciu samorządów w województwie warmińsko-mazurskim, które przyjęły uchwałę krajobrazową. Przepisy te określają, jakie reklamy mogą pojawiać się w przestrzeni miejskiej. Jak podkreśla burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski, skończyły się już okresy przejściowe, a teraz nadszedł czas na egzekwowanie prawa. Właściciele miejsc, w których wiszą te reklamy, otrzymają pisma z wezwaniem do ich usunięcia lub dostosowania do przepisów. Na reakcję będą mieli 14 dni, po czym miasto zacznie naliczać kary - 162,40 zł dziennie za każdy metr kwadratowy nielegalnej reklamy.
Z szacunków Dąbrowskiego wynika, że kara za reklamę zasłaniającą całą ścianę budynku może wynieść nawet 8 tys. zł dziennie.
Miasto opracowało tzw. szyldownik, w którym określono dopuszczalne formy reklam. Część agencji reklamowych już się do nich dostosowała, jednak wciąż ponad 2 tysiące reklam nie spełnia wymogów. Burmistrz podkreśla, że choć wdrażanie uchwały może być trudne, to w dłuższej perspektywie Ostróda jako miasto turystyczne tylko na tym zyska.
Nie będzie reklamozy, pstrokacizny, będziemy prawdziwą bramą Mazur - ocenił włodarz.
Uchwały krajobrazowe przyjmują lokalne samorządy, by regulować zasady umieszczania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Według raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w Polsce takie uchwały obowiązują w 79 samorządach, z czego najwięcej w województwach mazowieckim i śląskim. Żaden samorząd nie przyjął uchwały krajobrazowej w lubuskiem i podlaskiem. W kujawsko-pomorskim i na Podkarpaciu uchwały krajobrazowe ma jeden samorząd.
W 2024 roku 14 samorządów egzekwujących wówczas te przepisy nałożyły kary na łączną kwotę 1,2 mln zł.
W regionie warmińsko-mazurskim uchwały krajobrazowe przyjęło pięć samorządów, a Ostróda jest największym z nich. Największe miasta regionu - Olsztyn, Elbląg i Ełk - nie mają takich przepisów.