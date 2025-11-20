W Ostródzie (Warmińsko-Mazurskie) trwa walka z nielegalnymi reklamami. Z audytu zleconego przez samorząd wynika, że w mieście znajduje się ponad 2 tysiące reklam, które są zbyt duże, zbyt krzykliwe lub umieszczone w nadmiernej liczbie na jednym obiekcie. Miasto zapowiada egzekwowanie przepisów uchwały krajobrazowej i wzywa właścicieli do usunięcia niezgodnych reklam.

Nie dla "reklamozy i pstrokacizny". Ostróda walczy z nielegalnymi banerami

W Ostródzie jest ponad 2 tysięcy nielegalnych reklam, a właściciele, którzy dostaną wezwanie do ich usunięcia, będą mieli na to 14 dni. Po tym czasie miasto zacznie naliczać wysokie kary finansowe.

Samorząd wdrożył tzw. szyldownik, określający dopuszczalne formy reklam, by poprawić estetykę miasta i ograniczyć "reklamozę", co ma przynieść korzyści turystyczne.

Uchwały krajobrazowe obowiązują w 79 polskich samorządach, w tym pięciu w regionie warmińsko-mazurskim.

Koniec okresu przejściowego, czas na kary

Ostróda jest jednym z pięciu samorządów w województwie warmińsko-mazurskim, które przyjęły uchwałę krajobrazową. Przepisy te określają, jakie reklamy mogą pojawiać się w przestrzeni miejskiej. Jak podkreśla burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski, skończyły się już okresy przejściowe, a teraz nadszedł czas na egzekwowanie prawa. Właściciele miejsc, w których wiszą te reklamy, otrzymają pisma z wezwaniem do ich usunięcia lub dostosowania do przepisów. Na reakcję będą mieli 14 dni, po czym miasto zacznie naliczać kary - 162,40 zł dziennie za każdy metr kwadratowy nielegalnej reklamy.

Z szacunków Dąbrowskiego wynika, że kara za reklamę zasłaniającą całą ścianę budynku może wynieść nawet 8 tys. zł dziennie.

Szyldownik i nowe zasady

Miasto opracowało tzw. szyldownik, w którym określono dopuszczalne formy reklam. Część agencji reklamowych już się do nich dostosowała, jednak wciąż ponad 2 tysiące reklam nie spełnia wymogów. Burmistrz podkreśla, że choć wdrażanie uchwały może być trudne, to w dłuższej perspektywie Ostróda jako miasto turystyczne tylko na tym zyska.

Nie będzie reklamozy, pstrokacizny, będziemy prawdziwą bramą Mazur - ocenił włodarz.

Uchwały krajobrazowe w Polsce

Uchwały krajobrazowe przyjmują lokalne samorządy, by regulować zasady umieszczania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Według raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w Polsce takie uchwały obowiązują w 79 samorządach, z czego najwięcej w województwach mazowieckim i śląskim. Żaden samorząd nie przyjął uchwały krajobrazowej w lubuskiem i podlaskiem. W kujawsko-pomorskim i na Podkarpaciu uchwały krajobrazowe ma jeden samorząd.

W 2024 roku 14 samorządów egzekwujących wówczas te przepisy nałożyły kary na łączną kwotę 1,2 mln zł.

W regionie warmińsko-mazurskim uchwały krajobrazowe przyjęło pięć samorządów, a Ostróda jest największym z nich. Największe miasta regionu - Olsztyn, Elbląg i Ełk - nie mają takich przepisów.