13-letni kierowca bez prawa jazdy i ubezpieczenia został zatrzymany na ruchliwej drodze w okolicach Poole w Wielkiej Brytanii, prowadząc rodzinnego kampera z prędkością 112,7 km/h. Sąd zdecydował o nałożeniu na niego punktów karnych, którymi będzie obciążone jego przyszłe prawo jazdy. Ojciec nałożył na niego dodatkową karę.

13-latek zabrał rodzinne auto i pojechał na przejażdżkę / Shutterstock

13-latek bez prawa jazdy został zatrzymany za kierownicą kampera jadącego ponad 110 km/h.

Dowiedz się, jak brytyjski sąd i rodzina ukarali nastolatka.

Nastolatka prowadzącego kampera na dwujezdniowej drodze w okolicy Poole zauważyli 23 sierpnia 2025 roku koło godziny 1:00 inni kierowcy. Sprawa została zgłoszona policji. Sierżant Chris Brolan nie zauważył nic nadzwyczajnego w sposobie jazdy kierowcy Volkswagena. Zanim policjant włączył sygnalizację świetlną, 13-latek zjechał na pobocze - tam doszło do kontroli drogowej.

6 punktów karnych

Gdy sędzia okręgowy Orla Austin zapytała, dlaczego wziął pojazd, chłopiec, obecnie 14-letni, odpowiedział, że "nie jest pewien", ale przyznał, że nie był to pierwszy raz, gdy wziął pojazd. Sąd zdecydował o ukaraniu go sześcioma punktami karnymi. Kiedy będziesz składał wniosek o prawo jazdy tymczasowe, będzie na nim sześć punktów. Jesteś bardzo młody i nie chcesz znów stanąć przed sądem, więc mam nadzieję, że to będzie koniec sprawy - stwierdziła Austin. Sąd nakazał również jego rodzicom zapłatę 105 funtów kosztów sądowych.

Chłopiec przeprosił za swoje zachowanie i zapewnił, że sytuacja się nie powtórzy.

Rodzice zapewnili sąd, że też ukarzą 14-latka. Syn będzie mył samochody przez rok - stwierdził ojciec.

Sąd poinformował, że punkty pozostaną na koncie nastolatka przez trzy lata.

Przepisy w Wielkiej Brytanii

Nastolatkowie w Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o tymczasowe prawo jazdy. To dokument, który pozwala młodym osobom rozpocząć naukę jazdy pod nadzorem instruktora lub osoby dorosłej. Można się o nie ubiegać mając 15 lat i 9 miesięcy, ale faktyczną naukę jazdy samochodem na drogach publicznych można rozpocząć dopiero po ukończeniu 17 lat.