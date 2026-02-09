Medale zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo mają jedną cechę wspólną - łatwo mogą się złamać i to bez względu na kolor. Organizatorzy imprezy w poniedziałek poinformowali, że sprawdzą, jak to się stało, że niektórym z medalistów pękły krążki. Nie chodzi tylko o Szwedkę Ebbę Andersson, której srebrny medal dosłownie rozpadł się na kawałki. Do 1912 roku złote medale olimpijskie były z litego złota. Jak jest obecnie?

Jedną z osób, które otrzymały wadliwe medale, jest amerykańska alpejka Breezy Johnson, triumfatorka zjazdu. Krótko po ceremonii pokazywała dziennikarzom pęknięty i obtłuczony medal, podczas gdy na szyi wisiała jej oderwana wstążka.

Jest ciężki i... zepsuty. Podskakiwałam z radości, a potem po prostu spadł. Jestem pewna, że ktoś to naprawi. Nie jest nie wiadomo, jak połamany, tylko trochę - przyznała Amerykanka. Miała dla kolegów po fachu przestrogę: Nie skaczcie z nimi na szyi.

Breezy Johnson nie jest jedyną zawodniczką, której się to przytrafiło. Brązowy medal niemieckiego biathlonisty Justusa Strelowa spadł mu na podłogę podczas świętowania w siedzibie reprezentacji. Jego koledzy z drużyny wiwatowali, gdy Strelow bezskutecznie próbował ponownie przymocować medal do wstążki, zanim zorientował się, że mały element się odłamał i nadal leży na podłodze.

Podobny los spotkał wicemistrzynię olimpijską, szwedzką biegaczkę narciarską Ebbę Andersson. Jej medal upadł na śnieg i... pękł na pół. Mam nadzieję, że organizatorzy mają teraz „plan B” na ten i podobne przypadki - zaznaczyła Andersson, cytowana przez szwedzką stację telewizyjną SVT.

Stanowisko organizatorów. Z czego są zrobione medale?

Organizatorzy igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo odnieśli się do wpadek w poniedziałek.

Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji, wszyscy widzieliśmy zdjęcia. Badamy, na czym dokładnie polega problem. Zwrócimy szczególną uwagę na medale, aby wszystko było idealne, ponieważ to jedna z najważniejszych rzeczy dla sportowców - powiedział dyrektor operacyjny imprezy Andrea Francisi podczas konferencji prasowej. 

Do 1912 roku złote medale olimpijskie były z litego złota. Od tego czasu jednak, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi MKOl, są one wykonane ze srebra i pokryte sześciogramową warstwą czystego złota. To połączenie znane jako srebro-pozłacane. Srebrne medale są wykonane głównie ze srebra próby 925, a brązowe - od ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu - z czystej miedzi

To nie pierwszy raz...

Okazuje się, że z medalami problem był także podczas igrzysk 2024 w Paryżu. "Nie, nie jest to medal pochodzący z ubiegłego stulecia i to z 1924 roku" - napisał Yohann Ndoye Brouard, siląc się na ironię. Przy okazji opublikował zdjęcia dwóch stron medalu, który jest mocno uszkodzony.

