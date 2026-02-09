Breezy Johnson nie jest jedyną zawodniczką, której się to przytrafiło. Brązowy medal niemieckiego biathlonisty Justusa Strelowa spadł mu na podłogę podczas świętowania w siedzibie reprezentacji. Jego koledzy z drużyny wiwatowali, gdy Strelow bezskutecznie próbował ponownie przymocować medal do wstążki, zanim zorientował się, że mały element się odłamał i nadal leży na podłodze.

Podobny los spotkał wicemistrzynię olimpijską, szwedzką biegaczkę narciarską Ebbę Andersson . Jej medal upadł na śnieg i... pękł na pół. Mam nadzieję, że organizatorzy mają teraz „plan B” na ten i podobne przypadki - zaznaczyła Andersson, cytowana przez szwedzką stację telewizyjną SVT.

Stanowisko organizatorów. Z czego są zrobione medale?

Organizatorzy igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo odnieśli się do wpadek w poniedziałek.

Jesteśmy w pełni świadomi sytuacji, wszyscy widzieliśmy zdjęcia. Badamy, na czym dokładnie polega problem. Zwrócimy szczególną uwagę na medale, aby wszystko było idealne, ponieważ to jedna z najważniejszych rzeczy dla sportowców - powiedział dyrektor operacyjny imprezy Andrea Francisi podczas konferencji prasowej.

Do 1912 roku złote medale olimpijskie były z litego złota. Od tego czasu jednak, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi MKOl, są one wykonane ze srebra i pokryte sześciogramową warstwą czystego złota. To połączenie znane jako srebro-pozłacane. Srebrne medale są wykonane głównie ze srebra próby 925, a brązowe - od ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu - z czystej miedzi.

To nie pierwszy raz...