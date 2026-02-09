Pięć fałszywych banknotów studolarowych miał przy sobie jeden z Kolumbijczyków, którzy przylecieli w piątek do Polski. Został zatrzymany już na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Kolejnych 7 obywateli Kolumbii w niedzielę zatrzymali funkcjonariusze straży granicznej w Częstochowie.

W miniony piątek na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali trzech obywateli Kolumbii, którzy przylecieli z Madrytu.

Podczas kontroli okazało się, że nie potrafili udowodnić deklarowanego celu turystycznego. Jeden z nich posiadał pięć fałszywych banknotów studolarowych.

"Przed przylotem otrzymał instrukcje na wypadek kontroli granicznej lub policyjnej, gdzie miał się wyuczyć odpowiedzi na pytania dotyczące podróży i potencjalnych miejsc do zwiedzania" – poinformowali funkcjonariusze.

Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie karne.



Kolejne zatrzymania w Częstochowie

Z kolei w niedzielę funkcjonariusze straży granicznej w Częstochowie zatrzymali siedmiu kolejnych obywateli Kolumbii. Również deklarowali oni turystyczny cel pobytu, jednak ustalono, że faktycznie pracowali zarobkowo w powiecie tarnogórskim.

Wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia oraz zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od roku do trzech lat.





