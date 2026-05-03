Na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Otrzymali je m.in. reżyser Lech Majewski i dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego dyrygentkę Agnieszkę Duczmal-Jaroszewską, działaczkę opozycji demokratycznej w czasach PRL Hannę Łukowską-Karniej i reżysera Lecha Majewskiego , twórcę takich obrazów jak "Młyn i krzyż", "Dolina Bogów" czy "Brigitte Bardot cudowna".

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Jakub Nowakowski. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała Helena Pyz - lekarka i świecka misjonarka, pomagająca osobom trędowatym w Indiach.

W wystąpieniu po wręczeniu odznaczeń prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Lech Majewski jest "artystą totalnym". Oddziałuje na tak wielu środkach wyrazu artystycznego na całym świecie, sławiąc Polskę i pokazując, jak wiele mamy do powiedzenia - mówił.

Wspominając dorobek Agnieszki Duczmal-Jaroszewskiej prezydent zwrócił uwagę, że od dekad buduje ona Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia. Była pierwszą kobietą, która wystąpiła w mediolańskiej La Scali. Na całym świecie sławi Polskę swoją wrażliwością muzyczną - przypomniał.

"Kobietą niezłomną i matką Solidarności Walczącej" nazwał prezydent Nawrocki Hannę Łukowską-Karniej. To wzór dla wielu dzisiejszych kobiet - ocenił. Dołączyła pani do Anny Walentynowicz - matki Solidarności. Bardzo się z tego cieszę - dodał następca Andrzeja Dudy.

W czasie uroczystości na Zamku Królewskim Order Orła Białego odebrał uwolniony kilka dni temu z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut . To odznaczenie przyznano mu już w ubiegłym roku.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.