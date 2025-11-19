​W Koszalinie zatrzymano w środę pięciu policjantów, którzy mieli znęcać się nad bezdomnymi. Mieli przebierać swoje ofiary i je wyśmiewać, jednego z bezdomnych bez powodu spryskać gazem, a wszystko to nagrywać telefonami komórkowymi. Zatrzymani to policjanci z zaledwie kilkuletnim stażem - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska.

W środę zatrzymano pięciu policjantów w Koszalinie ws. znęcania się nad osobami w kryzysie bezdomności. To młodzi funkcjonariusze z zaledwie kilkuletnim stażem - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska. Znęcanie się nad bezdomnymi mieli traktować jako "świetną zabawę".

Zatrzymani mundurowi mieli przebierać swoje ofiary i je wyśmiewać. Jeden z bezdomnych miał być bez powodu spryskany gazem. To wszystko miało być uwiecznione na nagraniach z telefonów komórkowych.

O sprawie doniósł przełożonym jeden z mundurowych. Działania podjęło Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura. Zatrzymani funkcjonariusze mają usłyszeć zarzuty, czeka ich też wydalenie ze służby.