​Pięciu cudzoziemców, którzy próbowali przedostać się do Niemiec, zatrzymali w okolicach Szczecina funkcjonariusze straży gminnej. Straż graniczna wyjaśnia teraz kim są ci mężczyźni i w jaki sposób znaleźli się w Polsce.

Pojazd straży granicznej (zdjęcie ilustracyjne) / Artur Reszko / PAP

Grupę mężczyzn w miejscowości Buk (pow. policki, woj. zachodniopomorskie) zauważył mieszkaniec, po czym zaalarmował służby.

Pierwsi na miejsce przyjechali strażnicy gminni, którzy zablokowali pięciu cudzoziemców w lesie. Potem dojechali tam funkcjonariusze straży granicznej.

Z pierwszych przesłuchań wynika, że zatrzymani są Somalijczykami. Trwa potwierdzanie tych informacji, a także ustalanie tożsamości mężczyzn. Nie mieli oni bowiem przy sobie żadnych dokumentów.

Jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób cudzoziemcy dostali się do Polski. Jeśli okaże się, że przez Białoruś, trafią do ośrodka. Jeśli ich szlak wiódł przez Litwę, to zostaną przekazani litewskim służbom.