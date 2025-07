Nad Bałtykiem lody mogą być mniej bezpieczne, niż się wydaje. Sanepid ujawnił niepokojące wyniki kontroli – aż 49 procent próbek lodów pobranych w województwie zachodniopomorskim wykazało przekroczony poziom enterobakterii. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w pasie nadmorskim, gdzie w sezonie letnim lody cieszą się ogromną popularnością wśród turystów i mieszkańców.

Alarmujący raport sanepidu: Bakterie w niemal połowie lodów nad Bałtykiem / Shutterstock

Kontrola sanepidu: Lody pod lupą

Wraz z początkiem sezonu wakacyjnego inspektorzy sanepidu przeprowadzili szeroko zakrojone kontrole jakości lodów w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów. Do badań pobrano aż 205 próbek z 41 różnych partii lodów sprzedawanych w województwie zachodniopomorskim. Wyniki kontroli okazały się alarmujące - aż 100 próbek przekraczało dopuszczalne normy obecności bakterii z grupy Enterobacteriaceae.

Warto podkreślić, że - jak zapewnia sanepid - w żadnej z badanych próbek nie wykryto groźnych bakterii takich jak salmonella czy listeria, które mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu konsumentów. Jednak obecność enterobakterii nie pozostaje bez znaczenia. Są one bowiem uznawane za wskaźniki złego stanu sanitarnego urządzeń do produkcji i sprzedaży lodów.

Enterobakterie - niebezpieczny sygnał

Enterobakterie to mikroorganizmy naturalnie występujące w jelicie grubym człowieka. Ich obecność w lodach nie zawsze prowadzi do choroby, jednak - jak wyjaśnia sanepid - może stanowić zagrożenie zwłaszcza dla osób z obniżoną odpornością lub cierpiących na choroby układu pokarmowego. Spożycie produktów z przekroczoną ilością tych bakterii może skutkować dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak bóle brzucha, nudności czy biegunki.

Szybka reakcja służb: Decyzje i zakazy

Wobec niepokojących wyników kontroli sanepid nie zwlekał z działaniem. Wyniki kontroli są niepokojące, zwłaszcza że dotyczą produktu bardzo popularnego latem. Dlatego podjęliśmy szybkie działania administracyjne. Zależy nam na tym, by zarówno konsumenci, mieszkańcy, jak i turyści mogli korzystać z oferty gastronomicznej w sposób bezpieczny - przekazała zachodniopomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Małgorzata Domagała-Dobrzycka.

W efekcie wydano 11 decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przeprowadzenia gruntownego mycia i dezynfekcji automatów do lodów, przedstawienia wyników badań potwierdzających skuteczność podjętych działań, a w niektórych przypadkach także do ponownego przeszkolenia personelu.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań produkcja i sprzedaż lodów z zakwestionowanych automatów została wstrzymana. Co ważne, koszty badań i dodatkowych kontroli poniosą przedsiębiorcy.

Najwięcej uchybień w pasie nadmorskim

Największy odsetek nieprawidłowości stwierdzono w nadmorskich powiatach województwa zachodniopomorskiego - gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim oraz w Świnoujściu. Z 90 próbek pobranych w tych lokalizacjach aż 50 zostało zakwestionowanych. To właśnie tam, gdzie w upalne dni ustawiają się kolejki po lody, sanepid wykrył najwięcej przypadków przekroczonych norm bakteryjnych.