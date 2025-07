Po wyciągnięciu dzieci z wody zostały one przeniesione do pobliskiego domu, gdzie znalazły schronienie i ciepło, oczekując na przyjazd karetek pogotowia. Wkrótce na miejscu pojawiły się kolejne służby. Ratownicy udzielili dzieciom niezbędnej pomocy medycznej, a następnie przewieźli je do szpitala Ulster Hospital na dalsze badania i obserwację.

Służby ratownicze nie kryły uznania dla odwagi dwóch kobiet, które wykazały się niezwykłą determinacją i poświęceniem. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że pielęgniarki wykazały się "wyjątkową odwagą i hartem ducha" w sytuacji, która z każdą chwilą stawała się coraz bardziej niebezpieczna.

Podziękowania skierowano również do właściciela domu, który otworzył drzwi dla przemarzniętych i przestraszonych dzieci, zapewniając im schronienie do czasu przyjazdu służb medycznych.