Policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali po pościgu kierowcę Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli po tym, jak przekroczył prędkość. Mężczyzna miał powody, by uciekać. Auto którym jechał pochodziło z przestępstwa, a on sam był pod wpływem koktajlu narkotyków.

​Policjanci ze szczecińskiej drogówki w czasie pomiaru prędkości zauważyli pojazd, który w terenie zabudowanym jechał o ponad 20 km/h za szybko. / KMP Szczecin / Policjanci ze szczecińskiej drogówki w czasie pomiaru prędkości zauważyli pojazd, który w terenie zabudowanym jechał o ponad 20 km/h za szybko. Mundurowi postanowili zatrzymać auto do kontroli. Kierowca zignorował sygnały radiowozu i zamiast się zatrzymać zaczął uciekać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali 24-latka, który jak się okazało po przebadaniu narkotestem, był pod wpływem całego wachlarza zabronionych substancji. Miał je też je przy sobie. Kierowca był pod wpływem całego wachlarza zabronionych substancji. / KMP Szczecin / To jednak nie był koniec problemów mężczyzny, ponieważ w wyniku wnikliwego sprawdzenia funkcjonariuszy wyszło na jaw, że auto którym uciekał pochodziło z przestępstwa. Zielony Volkswagen był kradziony. Auto, którym uciekał kierowca pochodziło z przestępstwa. / KMP Szczecin / Mężczyzna został zatrzymany i stanie przed sądem. Zobacz również: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w czołówce najlepszych szpitali

