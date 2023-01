Stacja dializ znów będzie dostępna na miejscu dla mieszkańców Świnoujścia. Po tym, jak pod koniec ubiegłego roku z prowadzenia stacji zrezygnowała prywatna firma, pacjenci musieli dojeżdżać do najbliższej jednostki w Szczecinie. Teraz, dzięki zaangażowaniu Prezydenta Miasta i Szpitala Miejskiego, będą mogli być dializowani na miejscu.

W piątek symbolicznie otwarto pomieszczenia stacji, w której na początku leczyć się będzie 20 pacjentów ze Świnoujścia.

Od 1 lutego w Świnoujściu znów zacznie działać stacja dializ. Poprzednia została zlikwidowana pod koniec grudnia, a pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek musieli jeździć do szpitala do Szczecina.

Kiedy jesienią dotarła do nas informacja, że prywatna spółka rezygnuje z prowadzenia stacji dializ, powiedziałem moim współpracownikom tylko dwa zdania, że musimy zrobić wszystko by ta stacja została w Świnoujściu. Oraz, że znajdę pieniądze na jej prowadzenie. I dziś możemy powiedzieć - udało się. I to rekordowo szybko - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Poprzedni podmiot prowadzący stację zakończył działalność 20 grudnia 2022 r. Przez ostatnią dekadę stacja dializ działała w pomieszczeniach dzierżawionych od spółki Uzdrowisko Świnoujście S.A. w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego "Rusałka" przy ulicy Powstańców Śląskich. Nadal będzie przyjmować pacjentów w tym samym miejscu, ale pod egidą Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu.

Zakupiliśmy część wyposażenia od poprzednika, dokupiliśmy brakujące sprzęty, komputery, oprogramowanie oraz wyroby medyczne i leki. Wydzierżawiliśmy także sprzęt medyczny niezbędny do leczenia, aby 1 lutego 2023 r. przyjąć pierwszych pacjentów do dializ - mówi Dorota Konkolewska, prezes Szpitala Miejskiego.

Placówka wejdzie w struktury szpitala jako jeden z oddziałów stacjonarnych w zakresie hemodializ, ale będzie również realizować program lekowy w zakresie leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami.