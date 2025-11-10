Kolejnych siedem osób zatrzymano w związku z tragiczną bójką, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie). Dwie osoby wciąż są poszukiwane – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Starcie skończyło się śmiercią 23-latka.

Szczecinek: Siedem osób zatrzymanych po śmiertelnej bójce, dwie nadal poszukiwane przez policję (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po śmiertelnej bójce w centrum Szczecinka zatrzymano siedem kolejnych osób, a dwie wciąż są poszukiwane przez policję.

W wyniku starcia z udziałem kilkunastu osób zmarł 23-latek ugodzony nożem, a dwóch innych mężczyzn trafiło do szpitala.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia; jednej osobie postawiono już zarzuty.

Jak przekazała prokurator Ewa Dziadczyk, trzy osoby zatrzymane wcześniej zostały już zwolnione. Obecnie prowadzone są czynności z udziałem siedmiu nowo zatrzymanych.

Policja nadal poszukuje dwóch osób, w tym podejrzewanego o śmiertelne ugodzenie nożem. Służby znają ich tożsamość.

Tragiczny finał nocnej bójki

Do bójki z udziałem co najmniej kilkunastu osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. W wyniku starcia trzech młodych mężczyzn trafiło do szpitala. Dwóch z nich po opatrzeniu opuściło placówkę, natomiast 23-latek zmarł w wyniku obrażeń zadanych nożem.

Szczecinecka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników. Na ten moment jednej osobie postawiono zarzut udziału w bójce.

Tło zdarzenia: eskalacja konfliktu

Według wstępnych ustaleń prokuratury, bójka była konsekwencją wcześniejszych wydarzeń. W jednej z podszczecineckich wsi miało dojść do pobicia dwóch osób. Poszkodowani zebrali większą grupę i udali się do Szczecinka, by "wyrównać rachunki". Doszło do starcia dwóch grup, które zakończyło się tragedią.