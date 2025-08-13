Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie nie tylko kierowała autem pod wpływem narkotyków, ale też miała je przy sobie - ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Są nowe informacje w sprawie sędzi, która dwa tygodnie temu została zatrzymana przez policję.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie nie tylko kierowała autem pod wpływem narkotyków, ale też miała je przy sobie - ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informowaliśmy na początku sierpnia, wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie została zatrzymana przez policję . Reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska ustaliła wówczas, że kobieta prowadziła auto pod wpływem narkotyków.

W sprawie pojawiły się nowe informacje, z których wynika, że śledztwo dotyczące sędzi zostało przekazane do Prokuratury Krajowej. Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka RMF FM, sędzia była tego dnia pod wpływem kokainy i właśnie ten narkotyk przy niej znaleziono.

Na razie w sprawie toczy się postępowanie dowodowe. Prokuratura Krajowa jeszcze nie złożyła do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wniosku o pozbawienie kobiety immunitetu sędziowskiego. To konieczny krok, aby pociągnąć sędziego do odpowiedzialności karnej.

Wiadomo natomiast, że wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - decyzją Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego - została do 1 listopada br. zawieszona w czynnościach służbowych. W uzasadnieniu do decyzji wskazano, że została ona podjęta ze względu na "na dobro wymiaru sprawiedliwości".

Zatrzymana sędzia jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci szczecińskiego wymiaru sprawiedliwości. Przez lata prowadziła wiele głośnych procesów karnych, ciesząc się zaufaniem i szacunkiem zarówno wśród prawników, jak i opinii publicznej.