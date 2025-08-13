Na poligonie w podkarpackiej Lipie, niedaleko Stalowej Woli, wybuchł duży pożar. Z ogniem walczy ok. 100 strażaków, którzy są wspierani przez samoloty gaśnicze.

W akcji gaśniczej uczestniczą samoloty Dromader (zdjęcie ilustracyjne) / Piotr Polak / PAP

Do pożaru na poligonie w miejscowości Lipa (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie) doszło przed godz. 11:00 w środę.

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM mł. bryg. Krystian Bąk, oficer prasowy straży pożarnej w Stalowej Woli, pożarem objęty został obszar o powierzchni ok. 25 ha, składający się głównie z wrzosowisk.

Ogień nie jest jeszcze opanowany. W tym momencie na miejscu zdarzenia działa ok. 25 zastępów ochrony przeciwpożarowej - poinformował strażak.

Strażacy są wspierani z powietrza przez samoloty gaśnicze Dromader. Służby starają się nie dopuścić do tego, by pożar objął też pobliski las.