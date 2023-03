Jedna osoba zginęła w wypadku pod Stargardem w Zachodniopomorskiem - poinformowała GDDKiA. Dwie osoby zostały ranne, dk 10 jest zablokowana.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na odcinku dk 10 między Stargardem a Reczem zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe.



Zginął 60-letni mężczyzna - podała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel.



Dwie osoby zostały ranne - ok. 60-letniego mężczyznę ze złamanym podudziem i urazem klatki piersiowej do szpitala przewiozła karetka, a ok. 40-letnią kobietę z urazem brzucha przetransportował śmigłowiec LPR.



Jak podała GDDKiA, na drodze utworzył się ok. 5-kilometrowy zator. Zorganizowano objazd przez węzeł Stargard Południe, Pyrzyce, Piasecznik i Suchań.