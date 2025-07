Referat Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Miasta w Szczecinie będzie pracować dłużej. W każdy czwartek, do końca wakacji, referat będzie czynny do godz. 18:00. Będzie można zarejestrować samochód lub zamówić tablice rejestracyjne. Ma to rozładować kolejki petentów.

Pożar w Siemianowicach Śląskich pod lupą prokuratury. Ruszyły przesłuchania Wydłużony czas pracy będzie obowiązywać od czwartku, 17 lipca, w sali obsługi interesantów urzędu miasta przy pl. Armii Krajowej 1. W tym czasie możliwe będzie wyłącznie załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów. Jak szacują urzędnicy, pozwoli to na obsłużenie nawet 100 dodatkowych petentów. W czwartki po 15:30 możliwe będą rejestracja, przerejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu, odbiór lub wymiana dowodu rejestracyjnego, zamówienie lub odbiór tablic rejestracyjnych, dokonanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym czy zgłoszenie zbycia pojazdu. To najbardziej popularne sprawy załatwiane w szczecińskim urzędzie. Dziennie, tylko ten referat przyjmuje od 350 do 500 osób. Terminy oferowane przez internet znikają w oka mgnieniu. Osób rejestrujących samochody dużo jest zwłaszcza w wakacje. Jak przypominają urzędnicy, za wszystkie czynności można będzie zapłacić gotówką we wpłatomacie znajdującym się przy stanowisku nr 47 lub bezgotówkowo bezpośrednio przy stanowisku obsługi. Biuro Obsługi Interesantów dłużej działa także w poniedziałki. Tego dnia do 18:00 można załatwić także inne sprawy.