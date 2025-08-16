Śmiercią 29-letniego Gruzina zakończyła się nocna bójka na deptaku w Szczecinie. Policja zatrzymała 5 osób, które brały udział w zdarzeniu - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Do tragedii doszło w Szczecinie w piątek nad ranem. / Shutterstock

Policja zatrzymała pięć osób w wieku 21-23 lat po sprzeczce, która zakończyła się śmiercią jednego z jej uczestników - przekazała w sobotę nadkom. Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Do bójki doszło w piątek and ranem w okolicach deptaku Bogusława w Szczecinie. Mężczyźni, jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, pokłócili się o kobietę, od słów przeszli do rękoczynów.

W trakcie bójki jeden z zatrzymanych sięgnął po nóż i ugodził oponenta. Mimo pomocy medycznej życia Gruzina nie udało się uratować.

Zatrzymani to czterech Polaków i Gruzin. To młodzi mężczyźni w wieku od 21 do 23 lat.

Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa. Zatrzymani jeszcze w sobotę mają usłyszeć zarzuty. Za udział w tragicznym w skutkach pobiciu grozi do 15 lat więzienia.