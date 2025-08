Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o trzymiesięczny areszt dla dwóch 23-latków podejrzanych ws. zabójstwa pod sklepem monopolowym w Policach w woj. zachodniopomorskim - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem. We wtorek wieczorem mężczyźni usłyszeli zarzuty.

Dwaj 23-latkowie, poszukiwani w związku ze sprawą zabójstwa w Policach, we wtorek po południu zostali zatrzymani przez policję. Kilka godzin później w Prokuraturze Rejonowej Szczecin Zachód usłyszeli zarzuty. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut zabójstwa. Drugi z podejrzanych usłyszał zarzut udziału w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, które to skutkowało śmiercią pokrzywdzonego. Zmarł on wskutek odniesionych obrażeń szyi, była to rana cięto-kuta - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda. Zarzut udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym usłyszał Dawid Sz., a Mateusz G. zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Pierwszemu z nich grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jest areszt na 3 miesiące. Sąd przychyla się do wniosku prokuratury Prokuratura złożyła wniosek o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania. W środę po południu sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował dwóch 23-latków na 3 miesiące. Zarzuty poplecznictwa Oprócz Mateusza G. i Dawida Sz. funkcjonariusze zatrzymali też trzech mieszkańców Polic w wieku 18, 21 i 45 lat, którzy byli podejrzani o utrudnianie prowadzonego postępowania. Osoby te usłyszały zarzuty poplecznictwa, czyli przestępstwa polegającego na udzielaniu pomocy osobom podejrzanym w celu umożliwienia im uniknięcia odpowiedzialności karnej. W tym wypadku polegało to m.in. na tym, że jedna z osób podejrzanych na przykład udzieliła podejrzanym miejsca do ukrycia - poinformowała Szozda. Obecnie nie zastosowano wobec nich środków zapobiegawczych. Prokurator po przeprowadzeniu czynności z tymi osobami uznał, że nie zachodzi uzasadniona potrzeba i przesłanki do zastosowania tych środków. To przestępstwo jest zagrożone do 5 lat pozbawienia wolności - dodała rzeczniczka prokuratury. Śmierć 29-latka w Policach Jak informowała we wtorek Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, mężczyźni zostali zatrzymani dzięki informacji przekazanej na numer alarmowy 112. Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 4 nad ranem, pod całodobowym sklepem monopolowym w Policach (woj. zachodniopomorskie). W wyniku bójki zginął 29-letni mężczyzna. Opracowanie: Karol Żak , Magdalena Olejnik