Szczecin dołączył do grona polskich miast, które zdecydowały się na ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Przepisy weszły już w życie. Jak informuje policja, w czasie pierwszej nocy ich obowiązywania nie odnotowano łamania zakazu sprzedaży alkoholu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nocna prohibicja obowiązuje w Szczecinie od 8 sierpnia. Zakaz sprzedaży alkoholu w godz. 23.00-6.00 wprowadzony został uchwałą rady miasta. Nie dotyczy restauracji i innych lokali gastronomicznych.

Rzeczniczka szczecińskiej policji asp. Ewelina Gryszpan przekazała, że od północy do 6 rano funkcjonariusze nie zanotowali interwencji związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu.

Zakaz, który budzi kontrowersje

Uchwałę Rady Miasta Szczecina zakazującą nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży chcą zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przedsiębiorcy prowadzący sklepy monopolowe. Twierdzą, że nie odbyły się pełne konsultacje.

Przeciwko nocnemu zakazowi sprzedaży alkoholu wypowiedzieli się również szczecińscy politycy Konfederacji.

Ewa Jasińska, przewodnicząca komisji zdrowia i pomocy społecznej Rady Miasta Szczecina informowała w czerwcu, że statystyki tamtejszych służb za rok 2024 mówią o 20 tysiącach interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. Zaznaczyła, że nocna prohibicja przyniosła pozytywne efekty w innych polskich miastach.

W tych miejscach wprowadzono nocną prohibicję

Nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta.

Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Spośród dużych miast nocny zakaz, na całym obszarze, wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska i Gdańsk.

Prohibicja tylko w śródmieściu, na starówce, obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i Kielcach.